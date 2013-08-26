  1. استانها
۴ شهریور ۱۳۹۲، ۱۳:۴۶

شکری مطرح کرد:

هفته دولت فرصت مغتنمی برای انعکاس خدمات ارزشمند دولت است

تالش – خبرگزاری مهر: نماينده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شوراي اسلامي گفت : هفته دولت فرصت بسيار خوبي است تا خدمات ارزشمند دولت در مناطق مختلف براي مردم بيان شود.

به گزارش خبرنگارمهر، محمود شکری ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه های این شهرستان افزود: از مهمترین ویژگی های دولت اسلامی و وجه تمایز آن از دیگر دولت ها این است که از پشتوانه عظیم مردمی برخوردار است.

وی تصریح کرد: کارگزاران دولت اسلامی از میان مردم برخاسته و برای خدمتگزاری به مردم وارد عرصه شده اند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هفته نخست شهریور ماه مصادف با سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر " هفته دولت " نامگذاری شده است، دولت مکتبی این دو شهید بزرگوار الگویی برای تمام دولتمردان است.

وی در ادامه فرصت های سرمایه گذاری شهرستان تالش را منحصر به فرد دانست و افزود: سرمایه گذاری نقش مهمی در پویایی اقتصادی و رونق کسب و کار دارد.

شکری اظهارداشت: تالش با داشتن مواهب طبیعی فراوان از قبیل کوه، جنگل، دریا، ساحل، رودخانه ها پر آب و چشمه های همیشه جوشان می تواند قطب گردشگری کشور شود.

وی یادآورشد: با برنامه ریزی اصولی و سرمایه گذاری کلان بخش خصوصی  باید از این فرصت های سرمایه گذاری برای توسعه استان و شهرستان بهره جست.

