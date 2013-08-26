هفته دولت فرصت مغتنمی برای انعکاس خدمات ارزشمند دولت است

به گزارش خبرنگارمهر، محمود شکری ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه های این شهرستان افزود: از مهمترین ویژگی های دولت اسلامی و وجه تمایز آن از دیگر دولت ها این است که از پشتوانه عظیم مردمی برخوردار است.

وی تصریح کرد: کارگزاران دولت اسلامی از میان مردم برخاسته و برای خدمتگزاری به مردم وارد عرصه شده اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هفته نخست شهریور ماه مصادف با سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر " هفته دولت " نامگذاری شده است، دولت مکتبی این دو شهید بزرگوار الگویی برای تمام دولتمردان است.

وی در ادامه فرصت های سرمایه گذاری شهرستان تالش را منحصر به فرد دانست و افزود: سرمایه گذاری نقش مهمی در پویایی اقتصادی و رونق کسب و کار دارد.

شکری اظهارداشت: تالش با داشتن مواهب طبیعی فراوان از قبیل کوه، جنگل، دریا، ساحل، رودخانه ها پر آب و چشمه های همیشه جوشان می تواند قطب گردشگری کشور شود.

وی یادآورشد: با برنامه ریزی اصولی و سرمایه گذاری کلان بخش خصوصی باید از این فرصت های سرمایه گذاری برای توسعه استان و شهرستان بهره جست.