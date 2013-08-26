مرحله نخست تصفیه خانه فاضلاب اسدآبد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل اداره آب و فاضلاب استان همدان ظهر دوشنبه در مراسم بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شهرستان اسدآباد با بیان اینکه مطالعات این طرح از سال 73 آغاز شد، افزود: افق این طرح تا سال 1400 بوده است.

مرتضی عزوالدین با اشاره به اینکه این تصفیه خانه با روش ترکیبی لاگون هوادهی و اختلاف کامل کار می کند، ادامه داد: این تصفیه خانه از نظر انرژی بسیار به صرفه است.

وی ظرفیت این تصفیه خانه را 21 هزار متر مکعب در شبانه روز اعلام کرد و عنوان کرد: تاکنون 12 میلیارد و 284 میلیون و 502 هزار ریال برای این طرح هزینه شده است.

مدیر کل اداره آب و فاضلاب استان همدان پیشرفت فیزیکی کل پروژه را بیش از 92 درصد دانست و اعلام کرد: این پروژه تا سال 95 به بهره برداری کامل می رسد.

53 پروژه عمرانی در شهرستان اسدآباد به بهره بردار می رسد

فرماندار شهرستان اسدآباد در ادامه با اشاره به اینکه 53 پروژه عمرانی در هفته دولت در شهرستان اسدآباد به بهره برداری می رسد، بیان کرد: این تعداد پروژه با اعتبار بیش از 52 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

عبدکوند ادامه داد: با بهره برداری از این 53 پروژه برای 300 نفر به طور مستقیم اشتغالزایی می شود.

حمزه عبدکوند ادامه داد: گاز رسانی به چهار روستای اسدآباد، بهسازی و نوسازی 196 مسکن روستایی، آبرسانی به چند روستای اسدآباد و پروژه زنبور داری از جمله مهمترین پروژه های آماده افتتاح در شهرستان اسدآباد است.

وی در مورد پروژه های نیمه تمام اسد آباد گفت: در صورت تامین اعتبار پروژه های نیمه تمام در الویت تکمیل قرار خواهند گرفت.

فرماندار شهرستان اسدآباد با بیان اینکه برای تکمیل پروژه های نیمه تمام اسدآباد نیاز به 14 میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار است، اظهار داشت: برای تکمیل پروژه سد نعمت آباد سه میلیارد و 100 میلیون تومان، برای آب و فاضلاب شهری چهار میلیارد، برای تکمیل پروژه آبفا سه میلیارد و 600 میلیون تومان، برای دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی دو میلیارد تومان و برای دانشگاه علوم پزشکی اسدآباد دو میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

43 درصد مردم اسدآباد به کار کشاورزی مشغول هستند

عبدکوند ادامه داد: با توجه به مشکلات اعتباری و بودجه شهرستان اسدآباد موفق شده است که 39 میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار ملی و استانی را به خود اختصاص دهد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه شهرستان اسدآباد یکی از قطب های تولید محصولات کشاورزی است، عنوان کرد: 43 درصد شاغل های شهرستان اسدآباد به کار کشاورزی مشغول هستند.

فرماندار شهرستان اسدآباد با اشاره به اینکه شهرستان اسدآباد در تولید ذرت دانه ای و گوجه فرنگی رتبه نخست استان را دارد، ابراز داشت: همچنین اسدآباد در تولید گندم آبی و چغندر قند رتبه دوم و در تولید میوه هایی مانند هلو و شلیل رتبه سوم را در استان دارد.