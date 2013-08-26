عملکرد شورای شهر سوم آبادان خوب بود/ نبود اجماع برای ریاست شورا

سید فیاض موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر این باور هستم که به رغم چالشها و دخالتهای بی جای بعضی از جناحهای سیاسی، شورای سوم عملکرد خوبی داشت.



موسوی افزود: به خصوص در پایان دوره و دوسال آخر شورا با مدیریت آشهردار آبادان، فعالیتهای بسیار خوبی داشت و پروژه های بسیار خوبی برای شهر تعریف شده بود.



وی یادآور شد: معتقد هستیم در این دو سال اخیر واقعا انتظارات مردم ما بالا رفته و هر شهرداری که در آینده خواهد بود انتظار داریم که این انتظارات مردم را براورده بکند.



موسوی درباره ریاست شورا گفت: رایزنی ها و پیگیری ها در این خصوص یک امر طبیعی است و تا روز انتخاب هیئت رئیسه و انتخاب شهردار قطعا هر کدام از اعضای شورا شهر با یک هدف خاصی وارد می شوند. اما تا کنون به اجماعی در این خصوص نرسیده ایم.



عضو شورای شهر آبادان گفت: در صدد هستیم که یک وحدت همگانی به وجود بیاید و بر مبنای شایستگی، تجربه، تعهد و تخصص هیئت رئیسه انتخاب شود.



موسوی گفت: نظر من درباره شهردار فعلی آبادان مثبت است. حسب وظیفه ای که در قبال مردم آبادان دارم و به خصوص جوانان بیکار به جد مسئله اشتغال را دنبال می کنم.



