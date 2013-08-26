به گزارش خبرنگار مهر، مشهدی در جلسه منتخبین شورای چهارم استان اظهار داشت: انتخاب شهرداران اولین وظیفه شورا ها است و باید اعضای شورا، آیین نامه اجرایی انتخاب شهرداران را با دقت مطالعه کنند.

وی با بیان اینکه اگر انتخاب شهردار خوب انجام نشود تمام شهر تحت تاثیر این انتخاب اشتباه قرار می گیرد بیان داشت: برخی شهر ها بدون رعایت ضوابط مربوط به انتخاب شهرداربه انتخاب شهردار می پردازند که باید تصحیح شود وحداقل شرایط برای یک شهردار این است که آیین نامه مالی و محاسباتی شهرداری و ومسائل تخصصی شهر را بداند.

این مقام مسئول اضافه کرد: وظیفه ما وظیفه نظارتی قبل از اقدام، حین و بعد است و بر اساس ظرفیت هایی که داریم تذکرات و هشدارهای لازم را ارائه می دهیم.

مشهدی با بیان اینکه وظیفه سازمان بازرسی کل کشور، یک وظیفه پیشگیرانه است و در این زمینه بازرسان افتخاری یا نظارت همگانی را نیز راه اندازی کرده ایم.

وی تصریح کرد: هرچه تشکیلات خود را از لحاظ اداری گسترده تر کنیم کفایت نمی کند، مگر اینکه این بخش نظارتی که وظیفه همه آحاد مردم است را به خودشان واگذار کنیم.

ابزار شوراها قانون باشد

وی با بیان اینکه شوراها نماد مردم سالاری هستند گفت: قانون وظایف زیادی را به عهده شما نهاده است وما وظیفه داریم شما را به دلیل تسلط بر وظایف قانونی تان حمایت کنیم.

مدیر کل بازرسی استان اضافه کرد: وظیفه شما را قانون مشخص کرده است و ابزار شما باید قانون باشد.

مشهدی افزود: آسیب شناسی شورای سوم در استان انجام شده است وبنا داریم به عنوان هدیه ای آن را در اختیار منتخبین چهارم قرار دهیم.