کاهش دغدغه تحصیلی دانشجویان باید اولویت کاری مدیران آموزشی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسپور صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان به بحث برنامه ریزی آموزشی پرداخت و افزود: تهیه و تنظیم برنامه های تدریس هر نیمسال تحصیلی رشته ها، هماهنگی بین اساتید و تلفیق آموزش نظری و عمل دانشجویان بر اساس برنامه و سرفصل های مصوب رشته ها، بررسی تعمیق نیازهای گروه به لحاظ نیروی انسانی مجرب و وسایل کمک آموزشی دانشجویان از جمله وظایف مدیران گروه های آموزشی بوده که باید به آنها توجه ویژه شود.

وی با بیان اینکه آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان از 23 شهریور ماه است گفت: برنامه ریزی و هماهنگی دقیق جهت پیشبرد تقویم آموزشی در اولویت کاری مدیران گروه های آموزشی قرار گیرد.

در این جلسه همچنین دکتر نعمت الله نعمتی با حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان به عنوان معاون جدید آموزشی این واحد معرفی شد.

بیان مشکلات و موانع در سر راه گروه های آموزشی و ارائه راهکار و پیشنهادات از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان بود.