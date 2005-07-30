تمرينات خوبي را درانگليس پشت سر گذاشتيم // برگردم تكليفم را با پرسپوليس مشخص مي كنم

جواد كاظميان درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب به برپاي اردوي تيم ملي در انگليس اشاره كرد وافزود: خوشبختانه دراين اردوتمرينات بسيارخوبي را پشت سرگذاشتيم ودرمجموع اردوي پرباري را پشت سرگذاشتيم.

هافبك ملي پوش پرسپولي ادامه داد: برخلاف اظهارنظرهايي كه درمورد اردوي تيم ملي درانگليس مطرح شده است، معتقدم تيم ملي دراين سفر تمرينات بسيارخوبي را پشت سرگذاشت وبازيكنان نهايت استفاده را ازاين زمان كردند.

كاظميان درجواب اين سوال كه آيا فصل آينده را درپرسپوليس سپري خواهي كرد، گفت: فعلا هيچ چيزمشخص نيست وبعد از بازگشت به ايران با مسئولان باشگاه پرسپوليس مذاكره خواهم كرد ودرصورت رسيدن به توافق با اين باشگاه فصل آينده را هم با پيراهن پرسپوليس سپري خواهم كرد.

جواد كاظميان درپايان ابرازاميدواري كرد: مشكلات موجود درباشگاه پرسپوليس بزودي حل شود تا اين تيم بتواند حضوري قدرتمند دررقابتهاي پنجمين دوره ليگ برترداشته باشد.