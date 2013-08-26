عملیات احداث راه دسترسی به سد بختیاری لرستان 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رنجبران ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عملیات احداث راه دسترسی قسمتی ار راههای دسترسی سد بختیاری لرستان در حال حاضر 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان اینکه مسیرهای دسترسی به طرحهای عمرانی مانند کارگاه طرح بختیاری یکی از پیش نیازهای اساسی در اجرای عملیات احداث است، گفت: این امر زمینه لازم را برای حمل مواد اولیه، تجهیزات و سایر ملزومات طرح را فراهم می کند.

مجری طرح سد و نیروگاه بختیاری با بیان اینکه در حال حاضر 29 کیلومتر از مجموع 102 کیلومتر جاده دسترسی اصلی سد بختیاری در مسیر آزاد راه خرم آباد - پل زال قرار دارد، افزود: 73 کیلومتر باقی مانده از این مسیر نیز از مناطق صعب العبور کوهستانی عبور می کند که در سه بخش مجزا در دست احداث است.

رنجبران افزود: در حال حاضر 60 کیلومتر از این مسیر با پیشرفت بالای 85 درصد به مراحل پایانی رسیده و بخشهای دیگر نیز با در نظر گرفتن شرایط خاص از روند مناسبی برخوردار است.

وی با بیان اینکه تنها راه دسترسی به ساختگاه سد استفاده از خط راه آهن است، گفت: در این زمینه با مشکلات و محدودیتهای مختلفی مانند محدود بودن حمل تجهیزات نیروگاهی و ماشین آلات عملیاتی خاص، تنگناهای انحصار حمل و نقل ریلی و ... مواجه هستیم.

مجری طرح سد و نیروگاه بختیاری ادامه داد: این در حالیست که احداث این مسیر دسترسی می تواند علاوه بر رفع مشکلات یاد شده روند عملیات اجرایی این طرح بزرگ ملی را تسریع و تسهیل کند.

بنا بر این گزارش، سد بختیاری با ارتفاع 325 متر و طول تاج 509 متر به عنوان بلندترین سد بتنی دوقوسی جهان معرفی شده و در 80 کیلومتری جنوب شرقی خرم آباد و در ارتفاعات سر به فلک کشیده زاگرس احداث خواهد شد و ساختگاه آن در مجاورت ایستگاه تنگ پنج راه آهن سراسری قرار دارد و به گفته مجری طرح تا کنون برای ساخت این سد که با ظرفیت ذخیره سازی پنج میلیارد و 200 میلون متر مکعب، پس از سد کرخه بزرگترین دریاچه مصنوعی ذخیره آب کشور خواهد بود بیش از چهار میلیون و 800 هزار متر مربع بتن ریزی شده است.