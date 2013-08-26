 دوره سوم شوراها در گلستان 568 مصوبه داشت

به گزارش خبرنگار مهر، جمشیدکردی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه منتخبین شورای چهارم استان اظهار داشت: همچنین این دوره شوراهای اسلامی 32 طرح داشت و 15 پیشنهاد به شورای عالی ارائه کرد و از 50 مدیر استانی در جلسات دعوت کرد.

رئیس شورای اسلامی استان گلستان خاطرنشان کرد: دوره سوم، دوره قانون مدار شدن شوراها بود و شوراها هم اکنون در جامعه نهادینه شده اند وشورای چهارم شورای کار است.

وی افزود: تعامل بین شوراهای استان، رمز موفقیتی برای این نهاد بین 31 استان در شورای عالی کشور بود که گلستان رتبه برتر را در بین شوراهای کشور کسب کرد.

وی ادامه داد: رهبری معظم انقلاب امسال را سال حماسه سیاسی واقتصادی عنوان کردند و با همت شما مردم و شوراها ومسئولان اجرایی این حماسه به بهترین نحو محقق شد.

کردی بیان داشت: در تحقق این حماسه سه محور نقش کلیدی داشتند که این سه محور، شوراها و کاندیداها، مردم و مطالبات آنها و مجریان دولت بودند و نقش کلیدی این سه محور سبب تحقق حماسه پرشکوه سیاسی در کشور شد.

وی ادامه داد: انتخابات تمام شده است ولی این سه محور هنوز باقی است و باید منتخبان و متخصان پای کار بیایند تا مطالبات مردم را جوابگو باشند.

رئیس شورای اسلامی گلستان با بیان اینکه شوراها باید تعامل درون گروهی داشته باشند و با تعامل بین شوراییان و مردم و مسئولان باهم می توان به برداشتن گام های توسعه ای در استان امیدوار بود.