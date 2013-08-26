آغازثبت نام درآزمون ورودي هنرستانهاي شبانه روزي نمونه دولتي امام خامنه اي فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادي گشتاسب با اعلام اين خبر افزود: اين هنرستانها در شهرهاي داراب و كازرون مستقر هستند.

رئيس اداره آموزشهاي فني حرفه اي و كاردانش آموزش وپرورش فارس گفت: دانش آموزان علاقمند و واجد شرايط مناطق جغرافيايي شرق و غرب استان فارس مي توانند از طريق آزمون ورودي براي تحصيل در پايه ي دوم اين هنرستانها ثبت نام کنند.

مرادي گفت: درهنرستان داراب رشته هاي الكترونيك ،مكانيك خودرو وساختمان وجود دارد ودر هنرستان كازرون نيز رشته هاي نقشه برداري ، تاسيسات وصنايع شيميايي است.

وي گفت: علاقمندان مي توانند براي ثبت نام درآزمون ورودي حداكثر تا روز چهارشنبه 13 شهريور ماه به كارشناسي هاي فني و حرفه اي و كاردانش ادارات آموزش و پرورش مناطق جغرافيايي شرق وغرب فارس مراجعه کنند.

مرادي قبولي در امتحانات خرداد 1392ماه پايه اول و عدم وجود ترك تحصيل در دوره متوسطه را ازشرايط داوطلبان متقاضي دراين هنرستانها عنوان كرد وگفت: اين داوطلبان بايد نمرات سالانه ي تمامي دروسشان بالاتر از 12 وداراي معدل كل بالاتر از 15 باشند.

رئيس اداره آموزش هاي فني حرفه اي و كاردانش آموزش وپرورش فارس درخصوص زمان آزمون ورودي نيز گفت: آزمون ورودي به صورت هماهنگ درروز يكشنبه هفدهم شهريوردر اداره محل ثبت نام اوليه انجام خواهند گرفت.

وي همچنين در خصوص مواد اين آزمون گفت: سوالات اين آزمون از دروس پايه اول متوسطه شامل رياضي ،فيزيك،شيمي ، زبان انگليسي ،دين و زندگي وزبان و ادبيات فارسي خواهد بود.