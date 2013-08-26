  1. استانها
۴ شهریور ۱۳۹۲، ۱۳:۴۱

مرادي خبرداد:

آغازثبت نام درآزمون ورودي هنرستانهاي شبانه روزي نمونه دولتي امام خامنه اي فارس

شیراز – خبرگزاری مهر: رئيس اداره آموزشهاي فني حرفه اي و كاردانش آموزش وپرورش فارس از آغاز ثبت نام درآزمون ورودي هنرستان هاي شبانه روزي نمونه دولتي امام خامنه اي فارس خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادي گشتاسب با اعلام اين خبر افزود: اين هنرستانها در شهرهاي داراب و كازرون مستقر  هستند.

رئيس اداره آموزشهاي فني حرفه اي و كاردانش آموزش وپرورش فارس گفت: دانش آموزان علاقمند و واجد شرايط مناطق جغرافيايي شرق و غرب استان فارس مي توانند از طريق آزمون ورودي براي تحصيل در پايه ي دوم اين هنرستانها ثبت نام کنند.

مرادي گفت: درهنرستان داراب رشته هاي الكترونيك ،مكانيك خودرو وساختمان وجود دارد ودر هنرستان كازرون نيز رشته هاي نقشه برداري ، تاسيسات  وصنايع شيميايي است.

وي گفت: علاقمندان مي توانند براي ثبت نام درآزمون ورودي حداكثر تا روز چهارشنبه 13 شهريور ماه  به كارشناسي هاي فني و حرفه اي و كاردانش ادارات آموزش و پرورش مناطق جغرافيايي شرق وغرب فارس مراجعه کنند.

مرادي قبولي در امتحانات خرداد 1392ماه پايه اول و عدم وجود ترك تحصيل در دوره  متوسطه را ازشرايط داوطلبان متقاضي دراين هنرستانها عنوان كرد وگفت: اين داوطلبان  بايد نمرات سالانه ي تمامي دروسشان بالاتر از 12 وداراي معدل كل بالاتر از 15 باشند.

رئيس اداره آموزش هاي فني حرفه اي و كاردانش آموزش وپرورش فارس درخصوص زمان آزمون ورودي نيز گفت: آزمون ورودي به صورت هماهنگ درروز يكشنبه هفدهم شهريوردر اداره محل ثبت نام اوليه انجام خواهند گرفت.

وي همچنين در خصوص مواد اين آزمون گفت: سوالات اين آزمون از دروس پايه اول متوسطه شامل رياضي ،فيزيك،شيمي ، زبان انگليسي ،دين و زندگي وزبان و ادبيات فارسي خواهد بود.

