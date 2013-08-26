منصور سالمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات ورزشی مدارس کشور هم اکنون در نيشابور در حال برگزاری است که حسین طالب شمس آبادی در حرکات زمینی رشته ژیمناستیک، مدال طلا را از آن خود کرد.

وی با اشاره به اینکه زاوش حسینی مدال نقره حرکات زمینی را کسب کرد، افزود: این ورزشکار در مجموع شش حرکت ژیمناستیک با کسب عنوان قهرمان قهرمانان به مدال طلا مجموع دست پیدا کرد.

سالمی گفت: با نظر وزارتخانه آموزش و پرورش، مسابقات ورزشی مدارس کشور، امسال فقط در مقطع ابتدایی و در رشته‌های پینگ‌پنگ، طناب کشی، دوومیدانی، ژیمناستیک و شنا در دو بخش پسران و دختران برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه مسابقات بخش پسران از دوم شهریور در نيشابور آغاز شده است، افزود: این رقابتها روز هفتم شهریور با شناخت تیمها و نفرات برتر به پایان می رسد.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان گفت: رقابت‌های بخش دختران مسابقات ورزشی مدارس کشور نیز از هشتم شهریور به مدت یک هفته در نيشابور برگزار می‌شود.

سالمی گفت: تیمهای استان خوزستان با آمادگی کامل در مسابقات ورزشی مدارس کشور شرکت کردند و بسیار امیدوار هستیم، نتایج مطلوبی را کسب کنیم.

