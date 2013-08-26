ركورد تخليه بيش از 4600 دستگاه خودرو از يك كشتي طي 47 ساعت ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبي خوش نيت ضمن اعلام اين خبر افزود: براي نخستين بار در بندر شهيد رجايي، 4617 دستگاه خودرو سواري طي مدت 47 ساعت از يك كشتي RO-RO تخليه شد و اين دستاورد بزرگ يك ركورد عملياتي در سطح بنادر كشور محسوب مي شود.

وي اضافه كرد: اين موفقيت بزرگ كه حاصل تلاش واحد بندري و منطقه ويژه(اداره امور بندري) با مشاركت بخش خصوصي مي باشد، نشان‌دهنده اين است كه كاركنان كوشاي اين بندر مي توانند با كارآمدي، تخصص، عملكرد دقيق و اطمينان بخش خود و با برنامه‌ريزي جامع، انجام كارهاي بزرگي در سطح بنادر كشور را در كارنامه كاري خود به يادگار بگذارند.

معاون عملیات بندري و منطقه ویژه اداره كل بنادر و دريانوردي هرمزگان در پايان يادآور شد: محموله هاي تخلیه شده از كشتي هاي RO-RO به طور كلي شامل خودرو های سبک و سنگین است که به دو شكل واردات يا ترانزیت وارد بندر شهيد رجايي به عنوان دروازه طلايي كشور مي شود.

امنيت مواد غذايي از مباحث بسيار مهم حوزه سلامت است

رئيس دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان گفت: امنيت مواد غذايي يكي از مباحث بسيار مهم حوزه سلامت است كه بايد مورد توجه قرار گيردو بررسي وضعيت بهداشتي كارخانه توليد و بسته بندي مواد غذايي آشاميدني از اولويتهاي دانشگاه علوم پزشكي است كه توسط كارشناسان اداره نظارت بر توليد مواد غذايي معاونت غذا و دارو دانشگاه صورت مي گيرد.

دكتر محمد شكاري با اشاره به رويكرد معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي در چرخه مواد خوراكي اظهار كرد:توليد وعرضه مواد غذايي سالم از مباحث مهمي است كه در جامعه مطرح مي‌شود و با توجه به اينكه هرمزگان داراي كارخانه‌هاي توليد مواد پروتيني و آشاميدني است، نظارت برتوليد مواد غذايي با حساسيت بيشتري صورت پذيرد.

شكاري يادآور شد: بيش از 70 درصد مواد خوراكي و اوليه كارخانه هاي مواد خوراكي از مبادي هرمزگان وارد كشور مي شود و اين مسئله موجب نظارت بيشتري در اين حوزه شده است.

وي خاطرنشان كرد: در راستاي نظارت بر مواد خوراكي وارده به كشور آزمايشگاه كنترل كيفي معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان نيز توسعه خواهد يافت و آزمايشگاههاي جديدي نيز به اين مجموعه اضافه مي شود.

در اين مراسم دكتر حسين قاسمي به عنوان معاون جديد دارو وغذا معرفي و از خدمات دكتر "مصطفي اسماعيلي" تجليل شد.

نظارت بر كيفيت مواد خوراكي با استانداردهاي جهاني و كشورصورت مي گيرد

سرپرست جديد معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي در مراسم معارفه خود گفت : ايمني و سلامت مواد غذايي با نظارت بر توليد مواد غذايي منجر به تهيه ، بسته بندي و توزيع مواد مصرفي خوراكي سالم مي گردد.

دكتر حسين قاسمي با تشريح برنامه هاي عملياتي خود در حوزه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان اظهارداشت: گسترش نظام بازرسي با اجراي قوانين و مقررات مواد غذايي سالم، تكريم ارباب رجوع در مرتفع نمودن موانع با بهره گيري از قوانين وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، ساماندهي داروخانه‌هاي بيمارستان‌هاي دانشگاه، مرتفع نمودن كمبود برخي داروها از اهم برنامه اين معاونت است.

قاسمي افزود: نظارت و بازرسي سهم به سزايي در راستاي دسترسي به غذايي ايمن و استاندارد بهداشتي خواهد داشت و آزمايشگاههاي اين معاونت با معيارهاي جهاني و ملي استاندارد بهداشتي نظارت از تهيه و ورود مواد خوراكي را انجام مي دهند.

وي با اشاره به اينكه ظهور مواد غذايي جديد درزندگي مردم روز به روز افزايش مي‌يابد، ياد آور شد: نظارت بر ورود مواد خوراكي وآشاميدني و بهداشتي از مبادي ورودي استان هرمزگان يكي از وظايف معاونت غذا و دارو است و واحدهاي توليدي مواد غذايي نيز در چرخه بازرسي از مراحل توليد تا بسته بندي قرار مي گيرند.