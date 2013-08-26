حجت‌الله ایوبی که به حکم علی جنتی به ریاست سازمان سینمایی منصوب شد با بیان این مطلب در نخستین گفتگوی خود بعد از انتخاب در این سمت که با خبرگزاری مهر انجام داد با اشاره به این مطلب که سینمای ایران باید از شرایط فعلی بیرون آید، گفت: به سینمای ایران اعتقاد دارم و احترام بسیاری برای سینماگران این سرزمین قائل هستم. معتقدم سینمای ایران ویترین فرهنگی و معرف ایران در دنیا است.

وی در ادامه افزود: اما متاسفانه همه ما می دانیم که شرایط حاکم بر سینمای ایران شرایط مطلوبی نیست و سینماگران در این شرایط نمی توانند با امنیت خاطر فعالیت های سینمایی خود را به انجام برسانند. در واقع شرایط کنونی سینما در شان سینمای ایران نیست.

رئیس سازمان سینمایی در ادامه افزود: همه تلاش خود را می کنم قدم مثبتی در این راه بردارم. در این راه دست یاری به سوی همه سینماگران دراز می کنم و از همه دوستداران سینما می‌خواهم که برای به آرامش رسیدن صنعت سینما همراه شوند.

حجت الله ایوبی در پاسخ به این که به نظر می‌رسید با توجه به سوابق فعالیت شما پست معاونت هنری برایتان در نظر گرفته شود چطور به سازمان سینمایی آمدید؟ گفت: معتقدم در سازمان سینمایی بیشتر می توانستم فعالیت کنم و از این بابت خوشحالم. من با این نیت آمدم که سینمای کشور را در سایه همراهی همه سینماگران به جایگاه واقعی خود در داخل و خارج از مرزهای ایران برسانم.

رئیس سازمان سینمایی درباره علی جنتی وزیر ارشاد دولت یازدهم گفت: خوشبختانه علی جنتی وزیر ارشاد فرد با درایتی است که در تصمیم های خود بسیار مصمم است و می توان به او تکیه کرد.