بهترین شعار کارمند بسیجی ارائه خدمت خالصانه و بی منت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضوانی ظهر امروز دوشنبه در نشستی صمیمی با اصحاب رسانه در تبریز گفت: بسیج در تمامی حوزه ها و عرصه ها بعد از انقلاب اسلامی حضور داشته که این حضور، نشان دلدادگی این قشر به اسلام و قرآن و ارزش های انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه حضور بسیج، در ادارات و سازمان های دولتی، منشا خیر و برکت است گفت: استان آذربایجان شرقی به عنوان استان برتر در عرصه جذب کارمندان دولت به پایگاه های مقاومت بسیج ادارات، انتخاب شده است.

رضوانی در ادامه با اشاره به عضویت بیش از 90 درصد کارمندان دولت در سازمان بسیج مستضعفین ابراز داشت: مهم ترین خصوصیت یک کارمند بسیجی، مکتبی بودن، انقلابی بودن و عاشق ولایت بودن است.

رییس سازمان بسیج کارگری و کارمندی سپاه عاشورا با بیان اینکه تمامی اعضای پایگاه های مقاومت ادارات در استان در طرح های حلقه صالحین شرکت می کنند اظهار داشت: یکی دیگر از مهم ترین وظایفی که بسیج در استان به خوبی اجرا کرده است، شناسایی نخبگان، ساماندهی آنان و استفاده از این قشر در خلاهای موجود است.

رضوانی افزود: کارمندان بسیجی، پیشگام ارائه خدمت بدون منت به مردم هستند و آموزش های نظامی و دیگر آموزش های لازم را برای آمادگی هرچه بیش تر برای مقابله با دشمن و دفاع از ایران اسلامی آموزش می بینند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کارگروه های تخصصی تشکیل شده در سازمان بسیح کارمندی و کارگری سپاه عاشورا گفت: در روزهای اخیر نیز با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جامعه صنعتی استان، جلساتی برگزار کرده ایم که خروجی این جلسات، شناسایی نقاط ضعف جامعه صنعتی استان و ارائه پیشنهادهای لازم برای حل این مشکلات است.

وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه، کارمندان بسیجی ادارات و سازمان ها در حقیقت، مبلغان فرهنگی در این مراکز هستند گفت: بسیج کارمندی استان در خدمت دولت جدید است و آمادگی خود را برای ارائه خدمت به مردم با کمک دولت جدید را اعلام می دارد.



