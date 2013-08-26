رضا داوود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تاکنون بودجه این تیم به صورت رسمی از سوی وزارت نفت ابلاغ نشده است، عنوان کرد: با نظر مدیریت شرکت گاز خوزستان، تمرینات این تیم از روز گذشته آغاز شد و در تلاش هستیم با آمادگی نسبی در این رقابتها شرکت کنیم.

داوود نژاد با تکذیب شایعه انصراف تیم گاز خوزستان از مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور گفت: حضور این تیم در پانزدهمین دوره مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور قطعی است.

وی با بیان اینکه فرصت بسیار کمی تا شروع مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور باقیمانده است، گفت: هدف اصلی ما حفظ تیم در جدول رقابتها است.

سرمربی تیم فوتسال گاز خوزستان گفت: ترکیب تیم نسبت به سال گذشته 50 درصد تغییر خواهد کرد و نفرات اصلی تیم را از بازیکن جوان و خوزستانی تشکیل خواهیم داد.

داوودنژاد با اشاره به اینکه تیم گاز خوزستان، فصل گذشته ضربات فراوانی از ضعف دروازه بانی دریافت کرد، گفت: به دنبال جذب یک دروازه‌بان خوب هستیم.

وی در خصوص دیگر اعضای کادرفنی تیم فوتسال گاز خوزستان گفت: تاکنون حضور فرزاد آهکپور به عنوان مدیرفنی تیم قطعی شده است و سایر نفرات کادرفنی نیز به زودی مشخص می‌شوند.