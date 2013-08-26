به گزارش خبرنگار مهر، جمال مهرداد ارونقي مديركل گمرک شهيدرجايي با اعلام اين خبر گفت: نهاده‌هاي مزبور شامل خوراک تركيبي دام، كنجاله سويا و كنستانتره طيور و دام است كه خارج از نوبت و با اخذ ضمانت‌نامه بانكي ارزيابي و به صورت 24 ساعته از گمرک ترخيص شده است.

ارونقي افزود: از ابتداي سال جاري تاكنون 20 هزار تن از انواع اين كالا به ارزش 355 ميليارد ريال از گمرک شهيدرجايي بندرعباس ترخيص شده است.

وي همچنين از ترخيص 4هزار و 500 تن دارو از گمرک شهيدرجايي طي 5 پنج ماهه نخست سال جاري خبر داد و اظهار داشت: واردكنندگان دارو و مواد اوليه دارويي هيچ مشكلي در زمينه ترخيص اينگونه اقلام ندارند و مي‌توانند از تسهيلات گمركي نظير حمل يكسره و ارائه ضمانت‌نامه براي ترخيص كالاهاي خود استفاده كنند.

مديركل گمرک شهيدرجايي با اشاره به اينكه با تسهيلات فراهم شده دارو و مواد اوليه دارويي ظرف 2 ساعت از گمرک ترخيص مي‌شود، گفت: در حال حاضر تشريفات ترخيص 30 تن دارو از اين گمرک در حال انجام است.

ارونقي در بخش ديگري از سخنان خود به ترخيص 200 تن كره از گمرک شهيدرجايي اشاره كرد و افزود: اين كره‌ها از كشورهاي آلمان نيوزيلند، استراليا و ايتاليا وارد و ترخيص شده است.

وي تأكيد كرد: از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از 4 ميليون و 500 هزار كيلوگرم كره به ارزش بالغ بر 555 ميليارد و 568 ميليون ريال از طريق گمرک شهيدرجايي ترخيص شده است.

