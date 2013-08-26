افتتاح چهار طرح عمرانی هفته دولت در عباس آباد

تقی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه پروار بندی گوساله در روستای پرچور با هزینه 140 میلیون تومان و با مشارکت بخش خصوصی از جمله پروژه هاست.

وی اظهار داشت: مقاوم سازی مدرسه حضرت زینب(س) با هزینه 500 میلیون ریال و از طرح های نوسازی استان از دیگر طرحهایی است که اجرایی شد، همچنین در این هفته مدرسه عظیم زاده رد سلمانشهر نیز افتتاح می شود که برای ساخت آن 700 میلوین تومان اعتبار صرف شده است.

خادمی گفت: احداث پل کابلی رودخانه اسپی رود در کلارآباد از دیگر پروژه هایی بود که با حضور مسئولان به بهره برداری رسید.

شهرستان عباس آباد در غرب مازندران واقع شده است.