به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن هفته دولت، 47 طرح جدید پالایش، ذخیره سازی و خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده های نفتی در کشور به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار می گیرد.
بر این اساس، شهریور ماه سالجاری 19 طرح پالایشگاهی،17 طرح خطوط لوله و مخابرات، 10 طرح زیر بنائی، ذخیره سازی نفت و فرآوردههای راه اندازی خواهد شد.
مهمترین طرحهای جدید پالایش نفت کشور در پالایشگاههای نفت تندگویان (تهران) بندرعباس، امام خمینی(ره) شازند، آبادان، کرمانشاه، تبریز و اصفهان راهاندازی خواهد شد به طوریکه در پالایشگاه بندرعباس 9 طرح، پالایشگاه کرمانشاه 4 طرح و پالایشگاه تهران دو طرح جدید راه اندازی میشود.
در همین حال در پالایشگاههای نفت امام خمینی شازند، آبادان، تبریز و اصفهان یک طرح جدید افتتاح خواهد شد به طوریکه طرح بنزین سازی در پالایشگاه تبریز با اعتبار 3400 میلیارد ریال، بهره برداری از واحد خالص سازی پروپیلن پالایشگاه آبادان، تجهیزات بارگیری گوگرد و گازمایع و بهسازی لرزه ای و ترمیم باندوال مخازن شمالی پالایشگاه شازند، تهیه، ساخت و نصب دو مخزن کروی و 15 مخزن استوانه ای در پالایشگاه بندرعباس از جمله طرحهای پالایشگاهی آماده بهره بردرای در هفته دولت امسال هستند.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مجموع سرمایه گداری انجام شده برای این 9 طرح نفتی را نزدیک به 8400 میلیارد ریال و 5.5 میلیون یورو اعلام کرده است.
شهریور ماه سالجاری انبارهای جدید نفت کرمان و ملایر، ساختمان اداری استانهای بیرجند و شیراز و مخازن نفت کوره اراک، طرح های متعددی همچون مخازن نفت سبزآب، مراکز تلفن انتقال نفت قزوین، رفسنجان، پالایشگاه لاوان، آزمایشگاه کنترل کیفیت شاهرود (منطقه شمال شرق) هم افتتاح و بهره برداری از آن آغاز خواهد شد.
احداث خط لوله انتقال میعانات گازی حد فاصل پالایشگاه فراشبند تا پالایشگاه شیراز،احداث خط لوله ری - کن، مخازن تعادلی نفت خام ساری و مغانک و راهاندازی تلمبه خانه خطوط لوله ماهشهر - آبادان از مجموعه طرحهای حوزه خطوط لوله و مخابرات نفت است.
در مجموع برای ساخت و راهاندازی این 47 طرح زیربنایی و ساختمانی حوزه های مختلف شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران اعتباری نزدیک به 12 هزار میلیارد ریال و 5.7 میلیون یورو سرمایه گذایر شده است.
