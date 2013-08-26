11 پروژه کشاورزی در بروجرد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح طرح پرورش مرغ گوشتی روستای شیروان بخش مرکزی بروجرد اظهار داشت: به مناسبت هفته دولت 11 پروژه خدماتی زراعی و دامی شامل پرورش مرغ گوشتی، پرورش گاو شیری، پرورش ماهی سردآبی، آبیاری بارانی و قطره ای مربوط به جهاد کشاورزی بروجرد افتتاح و به بهره برداری رسید.

وی تصریح کرد: این پروژه ها در روستاهای شیروان چغا، دهکرد، قره سو، توده زن، باده، رحیم آباد، دهریز، الک آباد و شیخ میری کلهر شهرستان بروجرد به بهره برداری رسیده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد افزود: هزینه های این پروژه ها از محل طرح توسعه بخش کشاورزی، صندوق توسعه کشاورزی و کمک های اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 760 میلیون تومان بوده است.