  1. استانها
  2. لرستان
۴ شهریور ۱۳۹۲، ۱۴:۴۲

به مناسبت هفته دولت/

11 پروژه کشاورزی در بروجرد به بهره برداری رسید

بروجرد - خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته دولت 11 پروژه زراعی، خدماتی و دامی جهاد کشاورزی بروجرد افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح طرح پرورش مرغ گوشتی روستای شیروان بخش مرکزی بروجرد اظهار داشت: به مناسبت هفته دولت 11 پروژه خدماتی زراعی و دامی شامل پرورش مرغ گوشتی، پرورش گاو شیری، پرورش ماهی سردآبی، آبیاری بارانی و قطره ای مربوط به جهاد کشاورزی بروجرد افتتاح و به بهره برداری رسید.

وی تصریح کرد: این پروژه ها در روستاهای شیروان چغا، دهکرد، قره سو، توده زن، باده، رحیم آباد، دهریز، الک آباد و شیخ میری کلهر شهرستان بروجرد به بهره برداری رسیده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد افزود: هزینه های این پروژه ها از محل طرح توسعه بخش کشاورزی، صندوق توسعه کشاورزی و کمک های اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 760 میلیون تومان بوده است.

کد خبر 2123320

