به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مزرعتی، معاون سرمایهگذاری خارجی و امور بینالملل صندوق توسعه ملی از همکاری علمی صندوق بینالمللی پول، بانک توسعه اسلامی، صندوق اوپک برای توسعه بینالمللی، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با همایش بینالمللی «ثروت ملی، تخصیص دارایی و مدیریت ریسک» خبر داد و گفت: سخنرانانی از کشورهای ایتالیا، عمان، عربستان، ژاپن، انگلیس، آمریکا، اتریش و هلند و همچنین از سازمانهای معتبر بینالمللی در این همایش دعوت شدهاند.
وی افزود: مدیرکل و مدیران ارشد صندوق اوپک برای توسعه بینالمللی که مقر آن در وین است در همایش بینالمللی «ثروت ملی، تخصیص دارایی و مدیریت ریسک» شرکت میکنند، ضمن اینکه همکاری علمی آنها با این همایش در سطح بالایی است.
معاون سرمایهگذاری خارجی و امور بینالملل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: نمایندگان بانک توسعه اسلامی نیز که نقش فعالی در تأمین پروژههای کشورهای مختلف از جمله ایران دارد، در یک نشست تخصصی در این همایش بینالمللی تجارب خود را به مشارکت میگذارند.
مزرعتی از وزرای اقتصاد، نفت، صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در ارتباط با موضوع همایش هستند به عنوان مدعوین ویژه این همایش نام برد.
مدیرکل صندوق اوپک برای توسعه بین المللی ابتدای آبان ماه امسال به ایران سفر می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مزرعتی، معاون سرمایهگذاری خارجی و امور بینالملل صندوق توسعه ملی از همکاری علمی صندوق بینالمللی پول، بانک توسعه اسلامی، صندوق اوپک برای توسعه بینالمللی، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با همایش بینالمللی «ثروت ملی، تخصیص دارایی و مدیریت ریسک» خبر داد و گفت: سخنرانانی از کشورهای ایتالیا، عمان، عربستان، ژاپن، انگلیس، آمریکا، اتریش و هلند و همچنین از سازمانهای معتبر بینالمللی در این همایش دعوت شدهاند.
نظر شما