۴ شهریور ۱۳۹۲، ۱۵:۰۸

عقب نشینی شاخص به کانال 60 هزار واحد

شاخص کل بورس که روز گذشته با عبور از مرز 61 هزار واحد رکورد جدیدی را به ثبت رسانده بود، امروز با افت 483 واحدی به کانال 60 هزار واحد بازگشت و در نهایت روی عدد 60 هزار و 680 واحد ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نتیجه معاملات روز دوشنبه، سرمایه گذاران تالار شیشه ای بیش از ۵۷۸ میلیون برگه سهم و حق تقدم را معامله کردند که ارزش این مبادلات به بیش از ۲ هزار و ۸۵۴ میلیارد ریال رسید. همچنین این داد و ستدها در ۶۶ نوبت معاملاتی انجام شد.

همچنین در روزی که گذشت نمادهای پالایش نفت بندرعباس، مپنا، ملی مس، پتروشیمی پردیس، تاپیکو و فولاد مبارکه با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص باعث شدند تا دماسنج بازار ۴۸۳ واحد افت کند و در عدد ۶۰ هزار و ۶۸۰ واحد قرار بگیرد.

این در حالی بود که هلدینگ خلیج فارس با تاثیر مثبت ۲۷ واحدی، تلاش کرد تا مانع افت شاخص شود. شاخص صنعت نیز امروز ۳۸۹ واحد و شاخص بازار های اول و دوم به ترتیب ۳۸۵ و ۷۸۷ واحد نزولی شدند.


 

