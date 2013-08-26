عقب نشینی شاخص به کانال 60 هزار واحد

به گزارش خبرنگار مهر، در نتیجه معاملات روز دوشنبه، سرمایه گذاران تالار شیشه ای بیش از ۵۷۸ میلیون برگه سهم و حق تقدم را معامله کردند که ارزش این مبادلات به بیش از ۲ هزار و ۸۵۴ میلیارد ریال رسید. همچنین این داد و ستدها در ۶۶ نوبت معاملاتی انجام شد.

همچنین در روزی که گذشت نمادهای پالایش نفت بندرعباس، مپنا، ملی مس، پتروشیمی پردیس، تاپیکو و فولاد مبارکه با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص باعث شدند تا دماسنج بازار ۴۸۳ واحد افت کند و در عدد ۶۰ هزار و ۶۸۰ واحد قرار بگیرد.

این در حالی بود که هلدینگ خلیج فارس با تاثیر مثبت ۲۷ واحدی، تلاش کرد تا مانع افت شاخص شود. شاخص صنعت نیز امروز ۳۸۹ واحد و شاخص بازار های اول و دوم به ترتیب ۳۸۵ و ۷۸۷ واحد نزولی شدند.