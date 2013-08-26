خودروی تریلی در قم پس از واژگونی طعمه حریق شد

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام 33 عملیات آتش نشانی طی 48 ساعت گذشته بیان کرد: طی 48 ساعت گذشته 18 مورد حریق در قم انجام شد که شامل 6 حریق ضایعات،‌ پنج حریق منزل،‌ یک حریق مغازه،‌ 2 حریق درخت، یک حریق کانکس و سه حریق خودرو می شود.

وی ادامه داد: در حریق منزلی واقع در خیابان طالقانی 2 نفر از ساکنان منزل محبوس شدند که نیروهای آتش نشانی از ایستگاه 13 به محل اعزام و به اطفای حریق و نجات ساکنان پرداختند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم گفت: خودروی تریلی در کیلومتر 40 جاده قم-کاشان پس از واژگونی طعمه حریق شد که نیروهای آتش نشانی از ایستگاه 12 به محل حادثه اعزام و به اطفای حریق پرداختند.

وی با اشاره به انجام 13 عملیات ایمن سازی طی 48 ساعت گذشته افزود: عملیات ایمن سازی انجام شده شامل چهار مورد صید زنبور،‌2 مورد رهاسازی گربه،‌ 2 مورد واژگونی خودرو و بازگشایی درب منزل و درب خودرو بوده است.

مصدومیت سه نفر در اثر برخورد پژو پارس با مانع

جعفری با اشاره به انجام 2 عملیات نجات طی 48 ساعت گذشته افزود: عملیات های نجات شامل یک مورد آسانسور و یک مورد برخورد خودروی پژو پارس به ستون های سیمانی عوارضی قم-تهران بود که سه مصدوم برجای گذاشت.

