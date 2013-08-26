به گزارش خبرنگار مهر، امید ابراهیمی، هافبک تیم سپاهان به دلیل محرومیت نمی‌تواند در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور مقابل داماش گیلان برای تیم اصفهانی به میدان برود.

ابراهیمی در بازی جمعه گذشته سپاهان مقابل صبای قم از داور بازی کارت زرد دریافت کرد و همین مسئله باعث شد که تیم اصفهانی او را برای هفته بعدی از دست دهد.

این بازیکن در مصاحبه بعد از بازی هفته گذشته خود عنوان کرد که داور می‌توانست به او کارت زرد ندهد اما این کار را انجام نداد. سپاهان به جز ابراهیمی برای بازی هفته هفتم خود هیچ بازیکن محروم دیگری ندارد و می‌تواند از سایر بازیکنان تیم خود مقابل داماش استفاده کند.

البته تعداد بازیکنان دو اخطاره و یک اخطاره تیم اصفهانی زیاد است و شاگردان کرانچار باید در این بازی بیش از گذشته احتیاط کنند.

تیم اصفهانی جمعه هفته جاری در چارچوب رقابت‌های هفته هفتم لیگ برتر به مصاف داماش گیلان می‌رود.