اسلام و سكولاريسم/ انقلاب اسلامی توسعه سکولاریسم را سد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرآيند مدرنيته مبتني بر اصول خود بنياد خويش یعنی اومانيسم، عقلانيت ابزاري، ماترياليسم، فرد گرايي و سكولاريسم در بستر تاريخي دنياي غرب به وجود آمد. توسعه و تكميل اين پديده تنها در سايه حاكميت نظام سرمايه داري در شكل هاي گوناگون آن از ساده ترين شكل سنتي تا ليبرال دموكراسي و سرمايه داري سازمان يافته صورت گرفت.

از ميان اصول مدرنيته،"سكولاريسم" اصلي متمايز بوده و به عنوان روح مدرنيته قابل دقت و بررسي و تامل است. مدرنيته به دليل روح تماميت طلب خود،به دنبال هماهنگي تمامي شئون حيات فردي و اجتماعي انسانها بر محور اصول خود بود و در اين ميان لازم بود كه دين به عنوان يكي از مدعيان سرپرستي حيات بشريت از صحنه خارج شود. به جهت شرايط اجتماعي جهان غرب و وجود زمينه هاي مناسب و ويژگي خاص دين مسيحيت، اين امر در يك پروسه تاريخي اتفاق افتاد و دين تحريف شده مسيحيت به كلي از دخالت در سرپرستي و هدايت حيات اجتماعي و حتي فردي انسان مدرن كنار گذاشته شد.

از طرف ديگر، مدرنيته نيز به علل جهت حيات و توسعه خود، ضرورتا نياز به جهاني سازي دارد و به تعبير روشن تر مي بايست جهاني هماهنگ با روند توسعه خود بسازد و تمامي موانع اعم از موانع سياسي فرهنگي و اقتصادي در مقياس جهاني را از بين ببرد. از مهمترين موانع بر سر راه جهاني سازي، وجود فرهنگ مذهبي در اشكال گوناگون اعم از مذاهب وحياني و غير وحیانی در زمينه هاي مختلف بشري اعم از روابط فردي و اجتماعي به ويژه در دنياي شرق مي باشد.

انقلاب اسلامي كه برخاسته از متن اسلام ناب بود. تاريخ را دچار ترديد و تغيير كرد و در ميان ناباوري همه تئوريسين هاي مادي كه گمان برده بودند در حيات بشري، ديگر تاريخ مصرف دين به پايان رسيده است. آن را به حيات بشري باز گرداند و مذهب به عنوان كانون و هسته مولد در موازنه عالم ظهور كرد.

از مهمترين ويژگي هاي خاص دين اسلام، خاتم بودن اين دين در جريان تكاملي نزول اديان الهي است. دقت در اين معنا، بسيار ظريف و مهم مي باشد. دين مسيحيت يا يهوديت، ادياني براي مقطعي از بلوغ بشريت در طول تاريخ بودند، ولي دين اسلام، ديني براي تمام بشريت تا انتهاي تاريخ است. بدين معنا، تنها ناظر به سرپرستي انسانهاي عصر نزول نبوده، بلكه هدايت كل بشريت مدنظر اين دين الهي مي باشد و الا اگر غير از اين باشد، دين خاتم نبود.

نكته مهم ديگر اين است كه خاتميت دين، به معناي بلوغ عقلي بشر نيست، تا از آن استغناي بشر از هدايت انبيا نتيجه گرفته شود، چنانچه برخي به غلط چنين تصوري از خاتميت دارند. پذيرش اين تفسير از ختم نبوت و انقطاع وحي علامتي از رشيد شدن بشريت تحت تعاليم و تربيت پيامبران است و از آن پس بشر قادر است به مدد چراغ عقل راهي را ادامه دهد كه انبيا آن را طي كرده و با گام هاي خود همراه كرده اند طريق ديگري براي عرفي شدن شريعت است.

خصوصيات ديگري كه لازمه خاتميت دين اسلام است، اكمل و اتم بودن اين دين مي باشد. عدم توجه كامل به اين مفهوم موجب شده كه برخي گمان كنند دين اسلام ديني حداقلي و تنها معطوف به سعادت اخروي بشر يا تحول دروني انسان مي باشد و جهت گيري ديني، معطوف به سعادت اخروي است حوزه تحول دروني است اما حوزه تدبير دنيا حوزه اي است كه عقل در آن توانايي كافي دارد جايگاه دين در سياست و اقتصاد و مديريت نيست، باطن انسان هاست.

ويژگي ديگر اسلام ثبات و متغير نبودن اين دين مبين است. عدم تفسير صحيح از اين ويژگي باعث افتادن در دام سكولاريسم و دنيوي شدن جامعه الهي مي شود با اين پندار كه احكام ثابت اسلام، با تغيير و تحولات زندگي قابل جمع نيست. در توصيف اين ويژگي توجه به اين نكته ضروري است اگر چه دين ثابت است و ناظر به همه شرايط، ولي دين تنها اصول و كليات را بيان كرده و اين بشر است كه بايد تلاش خود در هر عصر معرفتي نسبت به دين پيدا كند تا بتواند در سايه تكاملي خود را با توجه به شرايط زماني و مكاني مشخص سازد.

يكي از مسائل قابل توجه در فقه جايگاه و عملكرد عقل است و چه بسا بي توجهي به اين مسئله باعث افتادن در ورطه سکولاریسم خواهد گرديد. دين جامع اسلام با نظر به كل تاريخ سرپرستي تكامل نيازمندي هاي بشر را در تمامي شئون فردي و اجتماعي از طريق احكام دين و حضور ولي خدا بر عهده گرفته است با اين زمينه اين انسان است كه تلاش مي كند تا با حركت عقلاني و روشمند اولا كليات و اصول دين را از طريق كلمات وحي و هدايت معصوم درك كند، ثانيا از طريق انطباق فروع و جزييات با اين اصول و كليات به توليد و رشد نيازهاي حيات فردي و جمعي خود جهت و ماهيتي خاص بدهد.

بر اين اساس عقل در فقه شيعه به عنوان منبع مستقل و صادر كننده حكم شناخته نمي شود، بلكه عقل در فقه اسلامي هم مي تواند كاشف از يك قانون باشد و هم قانوني را متناسب با شرايط و مقتضيات، تجديد، تقييد و يا تعميم كند. به علاوه مي تواند مددكار و ابزار استنباط از ساير منابع و مدارك فقهي مثل قرآن و سنت و اجماع باشد.