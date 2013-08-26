به گزارش خبرگزاری مهر، حزب موتلفه اسلامی بوشهر در بیانیه‌ای‌ آورده است: نخستین روزهای شهریور ماه هر سال، یادآور شهادت پیشگامان عرصه جهاد و شهادت وبنیانگذاران مؤتلفه اسلامی، شهیدان اندرزگو، لاجوردی، عراقی، رجائی و باهنر می باشد شهیدانی که به تعبیر مولاومقتدایشان امام علی ( ع ) که درباره سربازان ویاران راستین خود می فرماید : "حمّلوا ابصارهم علی سیوفهم – بصیرتهایشان را برشمشیرهایشان حمل می کردند" حرکت سیاسی انقلابی آنان براساس بینش عمیق وتیزبینی وفرقان متخذ از تقوایشان بود که پروردگارشان به جهت استقامت در راه حق ومبارزه با طاغوت زمان به آنها اعطا کرده بود، برپایه این روشن بینی الهی مسائل روز را بررسی می کردند ودر حقیقت جلوتر از زمان خویش گام می زدند و سرمست و مستبشر از بشارت فرشتگان رحمت الهی که: به یقین کسانی که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است. سپس استقامت کردند، فرشتگان بر آنان نازل می شوندوبه آنان می گویند: نترسید وغمگین مباشید، و بشارت باد برشما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است"فصلت/30"

در ادامه می‌خوانیم: با این تأییدات خداوند قهار، با گام های استوار خود سینه تاریکی را می شکافتند وبه سوی تشکیل حکومت اسلامی جان برکف تحت نظارت روحانیّت به ویژه امام راحل (ره ) به سمت قلّه رفیع شهادت می شتافتند وبجز شهید اندرزگو که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به شهادت رسید بقیه شهدا تشکیل حکومت مقدس جمهوری اسلامی به رهبری مراد خویش را دیدند وهریک با به جا گذاشتن آثاری ارزشمند وبه یاد ماندنی بعنوان الگوها واسوه های تواضع وساده زیستی و ولایتمداری ومردم داری به دیدار محبوب شتافتند.

در بیانیه حزب موتلفه آمده است: اکنون که نظام اسلامی باپشت سر گذاشتن جنگ هشت ساله ، بانبردی نابرابر در عرصه فرهنگی روبه رواست و میراث امام عزیز ( ره ) و خون‌بهای این شهیدان والامقام وهمه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مورد تهدید قرار گرفته است بجا وشایسته است که با یادآوری بصیرت وایمان این شهیدان، از شیوه‌های مبارزاتی و سنت ولایتمداری و پایبندی آنان به اصول و ارزش‌های اسلامی و انقلابی برای خنثی نمودن فتنه‌ها و تحریم‌ها و دسیسه‌های دشمن بهره گیریم و راه شکوهمند آن بزرگواران را که رمز پیروزی ما درپیمودن آن بوده است، ادامه دهیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: بدون شک امدادهای الهی از ناحیه وجود گرامی امام عصر ( عج ) و رهنمودهای نائب برحقش رهبرمعظم انقلاب اسلامی و اسقامت ملت شریف ایران از مصادیق بارز یاری خداوند برای پاسداری از خون شهیدان انقلاب اسلامی ومجاهدتهای امام راحل ( ره ) است وبه همین جهت جبهه کفر گه خود را دربرابرطوفان خیزش عمومی مستضعفین جهان وامواح بیداری اسلامی ناتوان می بیند دچار هراس وآشفتگی گشته وبا پشتیبانی از تروریست ها درسوریه باهدف درهم شکستن محور مقاومت باکشتن مردم دست به جنایت می زند وحاضر نیست حمایت خودرا از فتنه گران وضد انقلاب منافق و ریا کارقطع کند وجسد بی جانشان را دفن نماید . درسالگرد شهادت عزیزانمان بار دیگر تجدید پیمان می کنیم که همدوش با ملت شجاع وفداکار ایران اسلامی از آرمانهای مقدس آنان تا پای جان دفاع نمائیم. روحشان شاد وراهشان پر رهروباد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: شایان ذکر است که تحولات پیش آمده درسال های اخیر در جهان اسلام به ویژه کشور بزرگ واستراتژیک مصر که نقش کلیدی ومحوری درمنطقه داردو طمع به مصادره انقلاب این کشور از سوی استکبار جهانی وصهیونیسم بین الملل وباز گرداندن فرعون مصر، یک پیام روشن برای امت اسلامی دارد وآن پیام این است که: قطار امت اسلامی باید در ریلی که خداوند حکیم قرار داده است قرار گیرد تا به مقصد برسد و دراین گرداب سیاسی، اجتماعی که دست های پیدا وپنهان جهانخواران به وجود آورده است ، تنهاراه رسیدن به ساحل نجات سوار شدن به کشتی نوح است. مگر پیامبر گرامی اسلام در حدیثی که مورد قبول عموم فرق مسلمین است نفرمود : مثل اهل بیتی کمثل سفینة نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق . یعنی نجات امت مسلمان درهمراهی با اهل بیت پیامبراست؟ و اینگونه است که با موج دوم بیداری، به یاری خداوند زمینه قیام آخرین ذخیره الهی که باز مانده ای از اهل بیت پیامبر می باشد فراهم می شود.