به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله احمد خاتمي بعد از ظهر دوشنبه در جمع كاركنان و كادر نظامي ارتش در منطقه پنج پشتيباني ثامن الائمه در مشهد گفت: دکترین دفاعی ما تجاوز نیست، دکترین دفاعی ما بازدارندگی است که در این عرصه با فرماندهی و مدیریت رهبری نیروهای مسلح ما در بهترین شرایط قرار دارند.

وی افزود: ا گر چه کشورهای استکباری خواستار حمله به ایران هستند اما اقتدار ایران اسلامی این اجازه را به آنها نداده به گونه ای که اگر بیایند دیگر ایران و نیروهای مسلح ما اجازه رفتن را به آنها نخواهد داد.

امام جمعه تهران بصیرت را شناخت شرایط فعلی، شناخت توطئه ها و راه مقابله با توطئه ها دانست و گفت: امروز نیروهای مسلح ما در ارتش، سپاه، بسيج و نيروي انتظامي بيش از ديگران به این بصیرت نیاز دارند که ببینند در کجا و در چه شرایطی هستند و از چه كشوري دفاع مي كنند.

آیت الله احمد خاتمی با اشاره به این که امروز ایران اسلامی ام القری درجهان است، ابراز كرد: به لطف خدا 34 سال با عزت از این انقلاب گذشته و به رغم همه توطئه هايي كه دشمنان انجام دادند اين انقلاب همچنان استوار در سر جايش ايستاده است.

وي افزود: دشمنان در ابتداي انقلاب سعي كردند با تحريك قوميت هاي مختلف در كردستان، تركمن صحرا، خلق عرب و پس از آن در آذربايجان اقوام مختلف را به جان يكديگر و به جان نظام بيندازند كه در اين كارشان نيز موفق نشدند و مي بينيم كه امروز همه اقوام مانند برادر در كنار يكديگر زندگي مي كنند و در عرصه دفاع از كشور اسلامي يد واحده هستند و امروز در هر نقطه از اين كشور پا بگذاري نقطه اي را پيدا نمي كني كه شهيدي را تقديم انقلاب نكرده باشند.

عضو مجلس خبرگان رهبري همچنين با اشاره به تشكيل سازمان منافقان توسط ايادي استكبار بيان كرد: دشمنان مردم و نظام منافقان خونخوار را به جان ملت مظلوم و بي گناه ايران انداختند و كار به جايي كشيد كه اين خونخواران 17 هزار نفر از مردم بيگناه ايران راترور كردند.

وي افزود: نكته قابل تامل در اين قضيه آنجا است كه آمريكا و اتحاديه اروپا حرب الله لبنان را كه براي آزاد سازي كشورشان مبارزه مي كنند تروريست مي نامند و از منافقاني كه خون ملت ايران را در كمال بي گناهي بر زمين ريخته اند حمايت مي كنند و در واقع امروز اگر كسي در مورد خونخوار بودن منافقان شك داشته باشد در واقع يك ساده لوح سياسي است.

امام جمعه تهران سپس با اشاره به حضور عناصر نفوذي در داخل مسئولان نظام اظهار كرد: دشمنان پس از اينكه از كارهاي قبلي شان به نتيجه نرسيدند از عناصر نفوذي مانند بني صدر استفاده كردند و ديدید كه وي سرانجام به آغوش همين بيگانگان بازگشت و وي نيز به رغم همه مشكلاتي كه براي ملت ايران بوجود آورد راه به جايي نبرد.

وي افزود: دشمنان پس از انقلاب با شش كودتايي كه تدارك ديده بودند سعي در ضربه زدن به نظام داشتند كه از اين كارشان هم به نتيجه نرسيدند و پس از آن جنگ تحميلي را كه در يك طرفش ملت غيور ايران و در سمت ديگرش خونخواران جهان قرار داشتند را راه انداختند و به فضل خدا همه اين مشكلات پشت سر گذاشته شد و مي بينيم كه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران امروز تبديل به درختي تنومند شده كه هيچ باد و طوفاني نمي تواند آن را از جايش تكان بدهد.

وی اقتدار ایران اسلامی را، از تدین مردم و از رهبری ها و هدایت های مقام معظم رهبری دانست و گفت: مشکلی که بیداری اسلامی با آن مواجه بود مشکل نداشتن رهبر بود، امروز مقام معظم ولی فقیه کشور را بر بام ملائکه الله نشانده و خواهد نشاند.

آيت الله خاتمي افزود: دنیا در شرایط فعلی رشد کشور ها را بر چهار شاخص پایبندی مردم به نظام، مدیریت کشور، رشد علمی و اقتدار نظامی محاسبه می کند.

وي سپس توضيح داد: اولين شاخص كه پايبندي مردم به نظام است بسيار مد نظر دشمنان ايران است و نظامي كه مردم را داشته باشد مي ماند و اگر مردم با آن نباشند حتي اگر برحق هم باشد و مردم با آن نباشند اين نظام نخواهد ماند.

اين استاد حوزه و دانشگاه صندوق راي را در همه جاي دنيا محور و شاخص وابستگي مردم به نظام حاكم بر كشورشان دانست و ابراز كرد: بنده به بيش از 30 كشور دنيا مسافرت داشته ام و از نزديك شاهد بوده ام كه در برخي از كشوها بيش از 25 درصد مردم در پاي صندوق راي حاضر نمي شوند.

وي افزود: بالاترين آمار حضور مردم در كشورهاي مدعي دموكراسي در سال هاي اخير 69 درصد بوده است حال آنكه مردم ايران در انتهابات 88 حضوري 85 درصدي در انتخابات داشتند هرچند كه عده ای نا اهل و فتنه گر شيريني اين حضور بي نظير را به كام مردم تلخ كردندو با شعار تقلب جوي نا مساعد را در كشور ايجاد كردند.

امام جمعه تهران ضمن تقدير از حضور 73 درصدي مردم در انتخابات 92 گفت: حضور ملت در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نیز نشان دهنده رشد یک ملت، ماندگاری نظام و خنثی کردن همه ی توطئه ها بود.

وي افزود: اگر خداي ناكرده همين حضور با شكوه مردم به حضوري 49 درصدي منجر مي شد دشمنان ملت ايران بلوايي در دنيا به راه مي انداختند كه مردم ديگر نظامشان را نمي خواهند.

آيت الله خاتمي با اشاره به بحث افزايش تحريم هاي يك جانبه توسط اوباما رئيس جمهور آمريكا ابراز كرد: وي پس از اينكه تحريم هاي ناجوانمردانه و يكطرفه دولت آمريكا بر عليه ملت ايران را افزايش داد گفت مردم ايران تا 11 تيرماه 91 دست ها را بالا برده و تسليم مي شوند و اكنون با گذشت بيش از يكسال ما مي بينيم تنها دست هايی كه بالارفته دست هايي است كه شعار مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل سر مي دهند.

وي افزود: اوباما تا رسيدن به اين آرزويش همچنان خميازه مي كشد و مردم ايران در يان مدت سه مرتبه سيلي محكمي بر دهان وي كوبيده اند و ما مي بينيم كه مردم ما در 22 بهمن سال گذشته و در انتخابات رياست جمهوري يازدهم و در روز جهاني قدس چگونه بر دهان آمريكا و ايياديش كوبيدند.

عضو مجلس خبرگان رهبري با اشاره به بحث شاخص مدیریت گفت: امروز به هر میزان که رهبری کشور مقتدر تر باشد ایران اسلامی مقتدر تر و سربلند تر خواهد بود.

وي با اشاره به حضور پوتين رئيس جمهور كنوني روسيه در ايران و ملاقات وي با مقام معظم رهبري بيان كرد: از پوتين پس از ديدار با مقام معظم رهبري در مورد شخصيت رهبر معظم انقلاب سوال پرسيدند و پوتين در پاسخ من خودم كمونيست هستم و همسرم يك مسيحي ارتدوكس است و كتاب هاي دين مسيح را خوانده ام و من رهبر انقلاب اسلامي ايران را همچون مسيحي ديدم كه در پيش چشمم ظاهر شد.

آيت الله خاتمي همچنين با اشاره به سخنان كوفي عنان دبير كل سابق سازمان ملل اظهار كرد: كوفي عنان نيز پس از ديدار با رهبر معظم ايران در پاسخ به سوالي كه در مورد برداشت وي از شخصيت و رفتار مقام معظم رهبري از وي پرسيده شد ابراز كرد من شخصيت هاي زيادي را در جهان ملاقات كرده ام اما با ديدن ايشان تمام شخصيت هاي دنيا پيش چشمم رنگ باختند.

وي همچنين با ذكر خاطره اي از آيت الله موحدي كرماني نماينده ولي فقيه در سپاه گفت: آيت الله موحدي روزي از رهبر معظم ايران پرسيدند من تا چه حدي مي توانم از بيت المال استفاده كنم كه مقام معظم رهبري فرموده بودند تا اين حد كه با يك خودكار بيت المال يك دو سطر بنويسي، و البته من همين كار را هم نخواهم كرد.

امام جمعه تهران با اشاره به ساده زيستي مقام معظم رهبري و همچني احاطه ايشان به مسائل روز جهان بيان كرد: دنيا روي اين قضيه كه نبض كشور در دست چه فردي است حساب مي كند و ما مي بينيم كه امروز نبض كشور ما در اصل ولايت فقيه مي تپد.

وی در بحث رشد علمی کشور با اشاره به این که امروز کشوری که در عرصه علمی پیشرفت نداشته باشد عقب مانده است گفت: امروز با تدابیر مقام معظم رهبری کشور در شاخص های بالای علمی قرار دارد بطوری که در اوایل انقلاب بیماران ما جهت مداوا به کشورهای دیگر اعزام می شدند اما امروز کشور به جایی رسیده است که شخصیت های منطقه جهت مداوا به ایران می آیند.

وی افزود: امروز پیچیده ترین بیماری های مغزی، قلبی به برکت انقلاب اسلامی در ایران انجام می شود، در عرصه فن آوری هوا فضا نیز به فضل خدا ایران اسلامی هم توان ساخت ماهواره و هم توان در مدار قرار دادن آن را در فضا دارد.

وی ياد آور شد: در عرصه انرژی هسته ای یک روز به ما اجازه راه اندازی یک سانتریفیوژ را نمی دادند اما امروز هزاران سانتریفیوژ در این کشور در عرصه های مختلف پزشکی و کشاورزی در حال فعالیت است.

وی در بحث شاخص اقتدار نظامی، ایران را در خاورمیانه از مقتدر ترین کشورهای منطقه دانست و گفت: اقتدار نظامی در دنیای امروز یک ضرورت است.

