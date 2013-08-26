لزوم توجه اصنافبه عرضه تولیدات داخلی در بازار/ نقش اصناف در دفاع مقدس فراموش ناشدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، بختیار خلیقی ظهر دوشنبه در جلسه بسیج اصناف استان کردستان اصناف اظهار داشت: اصناف و بازاریان باید با عرضه کالای تولید داخل، قانع شدن به حق خود، فضای عرضه و تقاضای بازار را متعادل و بازار را در فضایی امن و آرام به جلو حرکت دهند.

وی با بیان اینکه بازاریان در هر عرصه ای که نیاز به آنها است، حضور می یابند، یادآور شد: اصناف و بازاریان در خط مقدم اقتصاد هستند و نقش تعیین کننده ای در کشور دارند.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به اینکه اصناف باید برای تحقق شعار سال جاری و منویات رهبری تلاش کنند، ادامه داد: بازاریان همیشه نقش موثری در راستای حمایت از انقلاب اسلامی داشته ‌اند و همواره ‌در طول انقلاب پشتیبان نظام بوده اند و بنابراین انتظار وجود دارد که در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی آن طور که شایسته آنها است، ظاهر شوند.

خلیقی یادآور شد: اصناف و بازاریان طی چند سال گذشته برای تامین مایحتاج مردم مشارکت فعالانه داشته اند و با توجه به تحریم های ناجوانمردانه دشمنان علیه نظام و کشور دوشادوش و همپای دولت و بخش های خصوصی دیگر نقش ارزنده و بسزایی در تنظیم بازار ایفا کردند و امیدواریم در سال جاری پس از خلق حماسه سیاسی، شاهد خلق حماسه اقتصادی نیز با حضور و همکاری اصناف و بازاریان باشیم.

وی شهدای اصناف را نشانه مشارکت مستقیم آنها در هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد و بیان کرد: این نقش اصناف فراموش ناشدنی است.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان حمایت های مادی و معنوی اصناف در هشت سال دفاع مقدس را به یاد ماندنی دانست و گفت: اصناف برای روح امیدواری در عرصه اقتصاد وارد شدند.

خلیقی افزود: اگر به تاریخ مبارزات ملت ایران اسلامی، در طول سال های قبل از انقلاب رجوع کنیم و چگونگی فعالیت های این قشر را بعد از انقلاب بررسی کنیم، به این نتیجه می رسیم که بازاریان در استقرار نظام اسلامی و پیش برد اهداف آن نقش زیادی دارند.

گفتنی است در پایان این مراسم از اصناف و بازاریان نمونه بسیجی تجلیل شد.