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۴ شهریور ۱۳۹۲، ۱۶:۴۸

خليقي:

لزوم توجه اصنافبه عرضه تولیدات داخلی در بازار/ نقش اصناف در دفاع مقدس فراموش ناشدنی است

لزوم توجه اصنافبه عرضه تولیدات داخلی در بازار/ نقش اصناف در دفاع مقدس فراموش ناشدنی است

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با بیان اینکه اصناف باید به عرضع تولیدات داخلی کشور در سطح بازار توجه ویژه ای داشته باشند، گفت: اصناف با عرضه تولیدات داخلی در بازار نقش تعیین‌کننده‌ای در رونق اقتصادی کشور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، بختیار خلیقی ظهر دوشنبه در جلسه بسیج اصناف استان کردستان اصناف اظهار داشت: اصناف و بازاریان باید با عرضه کالای تولید داخل، قانع شدن به حق خود، فضای عرضه و تقاضای بازار را متعادل و بازار را در فضایی امن و آرام به جلو حرکت دهند.

وی با بیان اینکه بازاریان در هر عرصه ای که نیاز به آنها است، حضور می یابند، یادآور شد: اصناف و بازاریان در خط مقدم اقتصاد هستند و نقش تعیین کننده ای در کشور دارند.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به اینکه اصناف باید برای تحقق شعار سال جاری و منویات رهبری تلاش کنند، ادامه داد: بازاریان همیشه نقش موثری در راستای حمایت از انقلاب اسلامی داشته ‌اند و همواره ‌در طول انقلاب پشتیبان نظام بوده اند و بنابراین انتظار وجود دارد که در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی آن طور که شایسته آنها است، ظاهر شوند.

خلیقی یادآور شد: اصناف و بازاریان طی چند سال گذشته برای تامین مایحتاج مردم مشارکت فعالانه داشته اند و با توجه به تحریم های ناجوانمردانه دشمنان علیه نظام و کشور دوشادوش و همپای دولت و بخش های خصوصی دیگر نقش ارزنده و بسزایی در تنظیم بازار ایفا کردند و امیدواریم در سال جاری پس از خلق حماسه سیاسی، شاهد خلق حماسه اقتصادی نیز با حضور و همکاری اصناف و بازاریان باشیم.

وی شهدای اصناف را نشانه مشارکت مستقیم آنها در هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد و بیان کرد: این نقش اصناف فراموش ناشدنی است.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان حمایت های مادی و معنوی اصناف در هشت سال دفاع مقدس را به یاد ماندنی دانست و گفت: اصناف برای روح امیدواری در عرصه اقتصاد وارد شدند.

خلیقی افزود: اگر به تاریخ مبارزات ملت ایران اسلامی، در طول سال های قبل از انقلاب رجوع کنیم و چگونگی فعالیت های این قشر را بعد از انقلاب بررسی کنیم، به این نتیجه می رسیم که بازاریان در استقرار نظام اسلامی و پیش برد اهداف آن نقش زیادی دارند.

گفتنی است در پایان این مراسم از اصناف و بازاریان نمونه بسیجی تجلیل شد.

کد مطلب 2123457

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