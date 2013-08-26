به گزارش خبرنگار مهر، احمد فرشبافیان بعدازظهر امروز در همایش هم‌اندیشی جهادگران جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی در تبریز گفت: ظرفیت‌های آذربایجان شرقی خوب است ولی چون از ظرفیت ها به طور درست استفاده نمی شود، آنطور که لازم است به مردم خدمت رسانی نمی شود.

وی با بیان اینکه آنطور که شایسته است، جهاد دانشگاهی شناخته شده نیست، افزود: در خفا نگه داشتن فعالیت ها ظلم به مردم و مسئولان است.

فرشبافیان در خصوص عملکرد جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی نیز گفت: بسترهای خوبی برای فعالیت های علمی و فرهنگی در دانشگاه‌ها و خارج از آن وجود دارد که باید با ساختارسازی مناسب به نحو درست و با کارکنان جهادی که ویژگی‌های بالای علمی، سیاسی و اخلاقی دارند، به اهداف رسید.

وی همچنین با بیان اینکه تبدیل درست ایده به تولید از افتخارات جهاد دانشگاهی است، گفت: درحوزه پژوهش که یکی از اصلی‌ترین اهداف جهاد دانشگاهی کشور است، تفکرات نادرست مقاله محوری به محصول پروری و تجاری سازی تبدیل شده است.

رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه تغییر نگاه نخبگان به جهاد دانشگاهی نتیجه فعالیت ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی است، گفت: جهاد دانشگاهی و اساس نامه های آنرا باید در مسیری پیش برد که نیازهای حقیقی نه کاذب ئر کشور تامین و در اختیار مردم قرار گیرد.

وی یکی دیگر از نیازهای دانشگاه‌های کشور را حاکم کردن روحیه فرهنگی درست عنوان کرد و گفت: در سیستم علمی کشور رسم است که همیشه دانشجو به دنبال استاد باشد ولی در جهاد دانشگاهی این طرز تفکر برعکس است و استاد برای معرفی طرح های علمی دانشجویان به صنعت مجبور است تا منت دانشجو را بکشد.

در حاشیه این مراسم نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی نیز گشایش یافت.