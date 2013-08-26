به گزارش مهر اصغر طالبی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کمیته برنام‌ریزی جویبار با بیان اینکه اعتبار عمرانی مازندران در سال گذشته 576 میلیارد تومان بوده است، اظهارداشت: از این رقم مبلغ 7 میلیارد و 600 میلیون تومان آن مربوط به جویبار است.

وی ناچیز بودن اعتبار تملک دارایی شهرستان را نبود ردیف مناطق محروم دانست وافزود: اعتبارات عمرانی سال جاری کشوری 727 هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان 127 هزار میلیارد تومان اعتبارات جاری و هزینه ای و 38 هزار میلیارد تومان آن مربوط به اعتبارات عمرانی است.

وی همچنین بیان کرد: از مجموع 38 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی، رقم سه هزار و 400 میلیارد تومان آن اعتبارات عمرانی و استانی بوده که درصد زیادی از این اعتبار در استان ها تقسیم شده است.

کارشناس معاونت برنامه ریزی استانداری مازندران با اشاره به اینکه در 2 سال گذشته رویکرد استان معطوف به انجام پروژه‌های زیرساختی در استان بوده، اذعان داشت: در عمران شهری اعتبارات به 50 درصد رسیده است.

طالبی با اعلام اینکه ضریب سهم بری شهرستان ها در سال جاری با کمک مهندسین مشاور و متخصصین مشخص شده است، افزود: در سال جاری اعتبارات عمرانی بسیار محدود است و نیاز به یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای اتمام پروژه های عمرانی استان است.

وی خطاب به دستگاههای اجرایی گفت: برای پیگیری کارها و تکمیل پروژه های عمرانی مشارکت جدی در برنامه های عملیاتی داشته باشند.

6.9 میلیارد تومان اعتباارت تملک دارایی جویبار

همچنین فرماندار جویبار با اشاره به اینکه اعتبارات تملک دارایی شهرستان در سال جاری 6 میلیارد و 931 میلیون تومان بوده است، گفت: از این میزان اعتبار در نظر گرفته شده به شهرستان رقم چهار میلیارد و یکصد میلیون تومان بین دستگاههای اجرایی شهرستان توزیع خواهد شد.

امید نیک نژاد رقم اعتبار تملک دارایی شهرستان در سال گذشته را هفت میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام کرد و اظهارداشت: از این رقم 2 میلیارد و 660 میلیون تومان معادل 35 درصد اختصاص یافته است.

وی از بهره برداری 22 طرح با اعتبار 6 میلیارد و 950 میلیون تومان در سومین روز هفته دولت در جویبار خبرداد و افزود: مهمترین این طرح ها بهره برداری ازپروژه مرغ مادر با 2 میلیارد تومان ، کارخانه شهرک صنعتی با یک میلیارد تومان ، پل میارکلا به شیبابندان و طرح های گردشگری است.