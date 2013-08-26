هشت درصد جمعیت چالوس تحت حمایت کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام کیا بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح یک طرح هفته دولت در چالوس افزود: از این تعداد هزار و 809 نفر زن بی سرپرست خانوار و هزار و 374 مرد سرپرست خانوار هستند که نیازمند توجه ویژه مسئولان هستند.

وی اظهار داشت: 50 درصد از افراد تحت پوشش را زنان تشکیل می‌دهند که باید توجه بیشتری به آنها شود.

کیا عنوان کرد: تعداد 665 نفر افراد زیر 18 سال و دو هزار و 15 نفر بین 18 تا 20 سال نیز تحت پوشش این نهاد قرار دارند و هزار و 210 نفر 60 تا 70 ساله، هزار و 870 نفر از 70 سال به بالا از خدمات این نهاد استفاده می کنند.

وی تعداد حامیان کودکان تحت پوشش این نهاد را هزار و 500 نفر اعلام کرد.

رئیس کمیته امداد چالوس درباره طرح های هفته دولت این نهاد افزود: در این هفته یک پروژه افتتاح واحد مسکن مددجویان انجام شد که زیربنای آن 90 متر مربع و در زمینی به مساحت 190 متر مربع بوده است.

وی افزود: این طرح با 24 میلیون تومان اعتبار کمک خیران ساخته شد که 12 میلیون ریال بصورت نقدی و 12 میلیون تومان نیز مصالح، شش میلیون تومان کمک بلاعوض کمیته امداد و یک میلیون تومان وام کارگشایی و پنج میلیون تومان آورده مددجو ساخته شده است.

شهرستان چالوس در غرب مازندران واقع شده است.