به گزارش خبرگزاری مهر، كرم رضا پيريايي در مراسم تجليل از كارمندان نمونه استان قم كه همزمان با هفته دولت با حضور نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي، معاونين، مشاورين استاندار و اعضاي شوراي اداري استان در استانداری قم برگزار شد، با تبريك هفته دولت و گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر اظهار كرد: هفته دولت، هفته‌اي است كه شهيدان رجايي و باهنر الگوهاي آن هستند.

وي هفته دولت را يادآور تلاش و خدمات دولتمردان خدمتگزار و شهيدان رجايي و باهنر عنوان كرد و گفت: مروري بر سيره و زندگي شهيدان رجايي و باهنر نشان دهنده اين است كه اين دو شهيد والا مقام با پاك دستي، دوري از اشرافي گري و همراهي با امام و ياران صديق انقلاب، خدمت بي منت به محرومان و مستضعفان را در سر لوحه كار خود قرار داده بودند.

استاندار قم با تاكيد بر لزوم تلاش كارگزاران دولت براي الگوگيري از شهيدان رجايي و باهنر، گفت: كارمندان و مديران دستگاه‌هاي اجرايي بايد با پايبندي به اصول و ارزش‌هاي انقلاب و نظام، خدمت رساني به مردم را در اولويت كاري خود قرار دهند.

پيريايي با تبريك روز كارمند به تمامي كاركنان و كارگزاران دولت در استان، فضاي خدمتي قم را مطلوب توصيف كرد و افزود: فضاي معنوي قم و ويژگي‌هاي نظير ولايي بودن، اخلاق گرايي و اعتقاد به اصول و ارزش هاي ديني و انقلابي، كار كردن در قم را آسان كرده است.

وي تجليل و قدرداني از زحمات مجموعه‌هاي مختلف اداري استان را فلسفه اصلي تشكيل اين مراسم عنوان و تصريح كرد: هر يك از اين مجموعه‌هاي دولتي، خدمتي را در حوزه‌هاي مختلف كاري خود انجام داده‌اند كه خروجي عمومي آن خدمت و عملكرد كلي استان را نشان مي‌دهد.

استاندار قم با اشاره به اين كه ساختارهاي مختلف نظام، ايجابي و در جهت تقويت يكديگر هستند، وجود اختلاف نظر و سلايق مختلف در سطوح و ساختارهاي مختلف را امري طبيعي و سازنده دانست و گفت: وقتي پاي خدمت به مردم در ميان هست، انسجام، وحدت و همدلي جاي اين تضاد و اختلافات را گرفته و همه تلاش مي‌كنند تا در اين مسير حركت كنند.

پيريايي با اشاره به ملاك‌هاي كارگزار شايسته در نظام مقدس جمهوري اسلامي، افزود: در چنين نظامي، انجام هر خدمتي بايد بر مبنا و معيار صداقت، تقوا و رضايتمندي مردم انجام گيرد.

در اين مراسم علاوه بر كارمندان نمونه دستگاه‌هاي اجرايي، از فعالان امر ترويج و اقامه نماز در دستگاه‌ها، عوامل نمايشگاه بزرگ قران و عترت، 40 نفر از مولفين مقالات برتر آمايش سرزمين، اعضاي گروه تواشيح معراج و محمد حسين موسوي دارنده رتبه برتر آزمون سراسري سال 92 از استان قم، تجليل بعمل آمد.

همچنين مديران كل حوزه استاندار و روابط عمومي و امور بين الملل، كار، تعاون و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، مسول ستاد اقامه نماز، رئيس بنياد ملي نخبگان و مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري، گزارشي از عملكرد استان در بخش‌هاي مربوطه ارائه دادند.