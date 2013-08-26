35 کارمند نمونه محمودآباد تجلیل شدند/ طرح تکریم استاندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله اسماعیلی امام جمعه محمودآباد بعد از ظهر دوشنبه در آیین تجلیل از کارمندان نمونه شهرستان افزود: خداوند متعال با فرستادن فرشتگان اين انگيزه هاي پاك و انساني را پر رنگ نگه مي دارد و انسان با نگاه كردن به كوه و جنگل و دريا در او انر‍ژي به وجود مي آيد.

وی اظهار داشت: همه كارمندان بايد با نگاهي كلي به جامعه و مردم خدمت كنند و آنچه كه در مكتب و دين ما مهم هست تقواس و .هر كسي كه ايمان به كار و رهبري و مملكت داشته باشد .كارهايش را خوب انجام مي دهد.

وی افزود: كارمندان رسالت سنگيني بر عهده دارند، خصوصا كارمندان نمونه كه مديران با تجربه و با حساب آنها را انتخاب مي كنند

امام جمعه محمودآباد با بیان اینکه .كارمند سرباز و تسليم است، عنوان کرد: هفته دولت، گراميداشت دو مجاهد شهيد رجايي و شهيد باهنر است و بايد نگاه مان به مردم، به كار و به رسالتمان عوض شود.

رجایی و باهنر الگوی مناسبی برای دولتمردان هستنند

حجت الاسلام اسماعيلي در ادامه: شهدای دولت، شهیدان رجایی و باهنر را الگویی بسیار مناسب برای زندگی دولتمردان و کارمندان دولت ذکر کرد و گفت: زندگی ساده و بی آلایش شهدای دولت تذکر به افرادی است که از فرصت خدمتگزاری استفاده درست نمی برند.

وی افزود: زندگی این دولتمردان یادآور این نکته است که می توان در راس دولت بود اما سطح زندگی با سطح زندگی کارمندان عادی یکسان باشد.

اجرای طرح تکریم استاندارد

صفايي مدير كل منابع انساني استان مازندران نیز ضمن گراميداشت هفته دولت و ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر و تبريك به همه كارمندان طرح تكريم استاندارد رايكي از راههاي موفق براي ادارات و نهادها دانست.

وی گفت:طرح تكريم استاندارد يعني، استاندارد كيفيت در بخش دولتي و دستگاههاي اجرايي با پياده سازي الزاماتی نظير مستندسازي روش هاي انجام كار و اصلاح فرآيندهاي ارائه خدمات و نگرش مبتني بر فرآيندهاي مراحل انجام كار و كاهش هزينه ها، خدمات با كيفيتي ارائه مي دهند تا رضايت مشتريان و ارباب رجوع ها را فراهم نمايند.

وی افزود: ما بدنبال توسعه هستيم و در توسعه بايد بدنبال سرمايه باشيم زیرا توزيع ثروت، تكيه بر سرمايه فيزيكي و مهمترين آن نيروي انساني است.