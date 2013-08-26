خودداری اتحادیه اروپا از موضع گیری درباره حمله احتمالی نظامی آمریکا به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه روسیاالیوم گزارش داد: اتحادیه اروپا از هر گونه موضع گیری درباره احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه خودداری کرد و اعلام کرد که منتظر نتایج تحقیقات کمیته وابسته به سازمان ملل خواهد ماند.

سپاستین برابان سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین آشتون گفت: ما به اظهارات و پیشداوری های مختلفی که روزهای اخیر مطرح شده است واکنشی نشان نمی دهیم ما خواستار تحقیقات کامل درباره حوادث روز چهارشنبه در نزدیکی دمشق هستیم و با توجه به اینکه به تیم حقیقت یاب سازمان ملل اجازه ورود به محل مورد حمله داده شده است منتظر نتایج تحقیقات خواهیم ماند.

برابان افزود: اشتون به طور دائم با وزیران خارجه اتحادیه اروپا و برخی طرفهای دیگر بین المللی مربوط به بحران در تماس است.