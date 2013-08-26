  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ شهریور ۱۳۹۲، ۱۹:۰۴

خودداری اتحادیه اروپا از موضع گیری درباره حمله احتمالی نظامی آمریکا به سوریه

خودداری اتحادیه اروپا از موضع گیری درباره حمله احتمالی نظامی آمریکا به سوریه

سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن خودداری از هر گونه موضع گیری درباره حمله نظامی احتمالی آمریکا به سوریه از انتظار این اتحادیه درباره نتایج کمیته حقیقت یاب سازمان ملل درباره به کارگیری سلاح شیمیایی در غوطه شرقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه روسیاالیوم گزارش داد: اتحادیه اروپا از هر گونه موضع گیری درباره احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه خودداری کرد و اعلام کرد که منتظر نتایج تحقیقات کمیته وابسته به سازمان ملل خواهد ماند.

سپاستین برابان سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین آشتون گفت: ما به اظهارات و پیشداوری های مختلفی که روزهای اخیر مطرح شده است واکنشی نشان نمی دهیم ما خواستار تحقیقات کامل درباره حوادث روز چهارشنبه در نزدیکی دمشق هستیم و با توجه به اینکه به تیم حقیقت یاب سازمان ملل اجازه ورود به محل مورد حمله داده شده است منتظر نتایج تحقیقات خواهیم ماند.

برابان افزود: اشتون به طور دائم با وزیران خارجه اتحادیه اروپا و برخی طرفهای دیگر بین المللی مربوط به بحران در تماس است.

کد خبر 2123557

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها