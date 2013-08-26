دولت یازدهم در انتصاب مدیران میانی و پایه اعتدال داشته باشد

حجت الاسلام محمدجواد شریعتی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک به مناسبت چهارم شهریورماه؛ روز کارمند و هفته دولت، عنوان کرد: دولت یازدهم که با شعار تدبیر و امید به روی کار آمده باید توجه کند که اگر مطالبات مقام معظم رهبری و ملت ایران را اجرا نمایدد، امید را در دل مردم زنده خواهد کرد و آنها همواره قدردان زحمات آنها می شوند.

وی با بیان این که اگر در این دولت از مدیران متکبر، کم کار، سودجو و فرصت طلب استفاده شده و امور مردم در ادارات به درستی انجام نشود؛ به شعار اعتدال عمل نشده است، اظهار داشت: در این صورت دولت یازدهم نه تنها به شعار اعتدال پایبند نبوده بلکه با تحمیل افرادی نالایق بر گرده مردم، موجبات نارضایتی آنها از نظام و کشور را به وجود آورده است.

حجت الاسلام شریعتی‌نژاد با اعلام اینکه اکنون دولت یازدهم ضمن این که اعتماد مردم را به سمت شعار اعتدال جلب کرده از حمایت مقام معظم رهبری نیز برخوردار است، تصریح کرد: همچنین در حال حاضر تمامی دستگاه ها و نهادهای مختلف هم برای یاری دولت جدید مصمم هستند.

وی با بیان این که هم اکنون تمامی شرایط برای خدمت رسانی به مردم و رفع مشکلات معیشتی فراهم شده است، اظهار داشت: باید دولت جدید با قدرت و قوت به خواسته های به حق مردم پاسخ دهد.

حجت الاسلام شریعتی‌نژاد انتصاب مدیران خداترس و خداجو، لایق و شایسته، مؤمن به اهداف انقلاب، معتقد به ولایت فقیه و دلسوز و مردمی در سطوح مختلف مدیریتی را یکی از مطالبات به حق مردم دانست و گفت: دولت جدید باید همانند انتخاب وزرا و مدیران ارشد کشور، اعتدال و تدبیر را در انتصاب مدیران میانی و پایه کشور نیز رعایت کند.

وی با یادآوری نقش مدیران میانی و پایه کشور در رضایت مندی مردم از عملکرد دولت، گفت: اگر ارباب رجوع در ادارات معطل نشده و با گرفتن پاسخی متین و قانع کننده، با اظهار رضایت از اداره خارج شود، آنگاه خدمت مدیران و مسؤولان مورد قبول خواهد بود.