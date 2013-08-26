58 هزار راس دام سبك و سنگين در كشتارگاه اردبيل ذبح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهران پدرنژاد عصر دوشنبه در حاشيه بازديد از كشتارگاه صنعتي اردبيل اضافه كرد: از اين تعداد 52 هزار و 410 راس دام سبک و پنج هزار و 734 راس دام سنگین در کشتارگاه صنعتی دام ذبح شده است.

وی اطمینان داد: همه محصولات و فرآورده‌های خام دامی موجود در سطح بازار که ممهور به مهر بهداشتی دامپزشکی بوده و در بسته‌بندی‌های تحت نظارت دامپزشکی تهیه می شوند از هر نظر استاندارد و بهداشتی هستند.

رئیس اداره دامپزشکی اردبیل در عین حال رعایت استانداردها را ضامن سلامت و رضایت مصرف کنندگان دانست و تولید و توزیع و استحصال فرآورده‌های خام دامی را مشروط به آموزش و آگاهی و اطلاع رسانی به آحاد جامعه از شرایط تولید، نگهداری و مصرف گوشت و فرآورده های خام دامی دانست.

وي همچنین بر ضرورت ممهور شدن لاشه ها به مهر بهداشتی دامپزشکی تاکید کرد و از آغاز طرح نشانه گذاری تکمیلی لاشه های دام سبک و سنگین برای اولین بار در سطح استان در مجتمع کشتارگاه صنعتی دام اردبیل خبر داد.

پدرنژاد تصريح كرد: این طرح با هدف ارتقا ضریب اطمینان مصرف کنندگان از سلامت و بهداشت گوشت مصرفی، كاهش تخلفات حوزه سلامت و امنیت فرآورده‌های خام دامی و ارتقا سطح سلامت و بهداشت عمومی جامعه و برابر دستورالعمل های سازمان دامپزشکی کشور انجام می گیرد.

وي بر تولید محصولات دامی سالم و فرآورده های خام دامی بهداشتی تحت نظارت دامپزشکی تاکید کرد و ادامه داد: دامپزشکی اردبیل در راستای خدمت رسانی مطلوب به مردم و تأمین فرآورده های خام دامی سالم به صورت کاملاً بهداشتی و شرعی بر کشتار دام در کشتارگاه صنعتی نظارت می كند.

به گفته رئیس اداره دامپزشکی اردبیل علاوه بر لیبل گذاری، درج مهر دامپزشکی کما فی السابق به عنوان نماد بازرسی بهداشتی دامپزشکی روی لاشه های استحصالی دام الزامی است.