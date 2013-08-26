به گزارش خبرگزاری مهر، احد احمدی در این باره گفت: در هفته دولت طرحهای متعدی در بخشهای عمرانی، صنعتی، راهسازی و شهرسازی در شهرستان بوئین زهرا آماده افتتاح شده است که با حضور استاندار قزوین به بهره برداری خواهد رسید.



وی افزود: برای اجرای 75 طرح ویژه هفته دولت 459 میلیارد و 589 میلیون تومان اعتبار هزینه شده و مردم از تسهیلات رفاهی آنها برخوردار خواهند شد.



فرماندار بوئین زهرا تصریح کرد: بهره ‌برداری از پروژه آبیاری تحت فشار 640 هکتاری بخش مرکزی با 30 میلیارد ریال اعتبار، واحد تولیدی صنایع تبدیلی واقع در شهرک صنعتی آراسنج با 70 میلیارد ریال اعتبار از پروژه‌های قابل بهره برداری است.



احمدی گفت: بهره ‌برداری از ساختمان آتش‌نشانی و سالن اجتماعات شهرداری سگز‌آباد با دو میلیارد و 160 میلیون ریال اعتبار، محوطه ‌سازی و انبار خدمات شهری سگز‌آباد با یک میلیارد و 590 میلیون ریال فردا سه شنبه به بهره ‌برداری می‌رسد.



این مسئول گفت: گازرسانی به 32 واحد صنعتی وابسته به شرکت تجارت اسکان سازه شرق با اعتبار 9 میلیارد ریال در بخش رامند شهرستان بوئین زهرا، قطعه سوم جاده بوئین زهرا به دانسفهان به طول هفت کیلومتر با حضور استاندار قزوین افتتاح می شود.

