محمدعلی فاطمی نسب اظهار کرد: این مسابقات روز جمعه هشتم شهریور ماه در محل خوانه تکواندو مشهد برگزار خواهد شد. رئیس هیئت تکواندو خراسان رضوی از برگزاری مسابقات نونهالان و خردسالان دختر این رشته ورزشی در مشهد خبر داد.

صعود سراسری کوهنوردان خراسان رضوی به قله علم کوه

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی خراسان رضوی از صعود سراسری کوهنوردان منتخب استان به ارتفاعات علم کوه خبر داد.

حسین امانی اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجائی و باهنر، برنامه صعود سراسری به ارتفاعات علم کوه منطقه تخت سلیمان روزهای 10 تا 15 شهریورماه با حضور کوهنوردان استان برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی خراسان رضوی افزود: مسیرهای دیواره، گرده، سیاه سنگها، چالون، سیاه کمان و سیاه کوک در این برنامه صعود در نظر گرفته شده اند.

تیم کبدی جوانان خراسان رضوی در مسابقات انتخابی المپیاد کشوری حضور دارد

سرمربی تیم کبدی استاندارد جوانان خراسان رضوی گفت: رقابتهای تیم کبدی جوانان استان در مسابقات کشوری آغاز می شود.

محسن سردار اظهار کرد: تیم های کبدی تهران، گلستان، مازندران و خراسان شمالی در رقابتهای انتخابی منطقه 4 کشور برای حضور در المپیاد کشوری، حریفان تیم استان خواهند بود.

سرمربی تیم کبدی استاندارد جوانان خراسان رضوی افزود: این مسابقات امروز 4 شهریور ماه در شهر کردکوی استان گلستان برگزار می شود.

سردار با اشاره به حضور ورزشکارانی از شهرستانهای سبزوار، چناران و کلات در این تیم، بیان کرد: محمد صالحی، سعید سعادتی، سعید مظلوم، امید مظلوم، امیر افجنگی، علی جعفری، مهران معصومی، علی اصغر ابراهیم زاده و هاشم سرپوشی ترکیب تیم خراسان رضوی را تشکیل می دهند.

اعزام تیم بوکس نوجوانان خراسان رضوی به رقابتهای قهرمانی کشور

رئیس هیئت بوکس خراسان رضوی از اعزام تیم بوکس استان به رقابتهای قهرمانی نوجوانان کشور خبر داد.

قدیر توانا اظهار کرد: مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان کشور با حضور بوکسورهای برتر تمامی استانها از فردا 5 شهریور در اراک آغاز خواهد شد.

رئیس هیئت بوکس خراسان رضوی با اشاره به حضور قدیر نخودچی از خراسان رضوی به عنوان داور در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور، افزود: تیم بوکس نوجوانان استان با 4 ورزشکار با هدایت علی طوفانی و سرپرستی رستم لطیفی در این رقابتها که به مدت 4 شب به طول می انجامد، حضور خواهد داشت.

توانا گفت: آرش سعیدی در وزن 48 کیلوگرم، مرتضی داودی در وزن 50 کیلوگرم، مهدی خدادادی در وزن 60 کیلوگرم و احمد صادقی در وزن 69 کیلوگرم نمایندگان استان در این رقابتها هستند.

مسابقات سبک سامبو قهرمانی خراسان رضوی برگزار می شود

سرپرست هیئت ورزشهای رزمی خراسان رضوی گفت: مسابقات سبک سامبوی قهرمانی استان در مشهد برگزار خواهد شد. رضا شکری اظهار کرد: این رقابت ها در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و در 9 وزن برگزار می شود.

سرپرست هیئت ورزشهای رزمی خراسان رضوی افزود: در این مسابقات که روز جمعه هشتم شهریور ماه در محل سالن ورزشی عدالت واقع در بلوار امیریه مشهد انجام خواهد شد، ورزشکاران سبک سامبو برای مشخص شدن برترین نفرات این رشته ورزشی در استان با یکدیگر رقابت می کنند.

دعوت از 4 فوتبالیست نوجوان خراسان رضوی به اردوی تیم ملی

سرپرست هیئت فوتبال خراسان رضوی از حضور 4 فوتبالیست نوجوان زیر 17 سال استان در اردوی تیم ملی خبر داد. محمد جهانی فر اظهار کرد: اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال نوجوانان زیر 17 سال کشور از فردا 5 شهریور ماه در هتل المپیک تهران آغاز خواهد شد.

سرپرست هیئت فوتبال خراسان رضوی افزود: حسین مهربان، محمدرضا کاوه، محمد بازاج و علی ریگی به این اردو که تا 13 شهریور ماه به طول می انجامد، دعوت شدند.

رقابتهای شطرنج قهرمانی رده های سنی خراسان رضوی برگزار می شود

سرپرست هیئت شطرنج خراسان رضوی از برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی دختران و پسران استان خبر داد.

جاودانی اظهار کرد: رقابتهای شطرنج قهرمانی رده های سنی 18 تا 20 سال دختران و پسران استان از روز 14 شهریور ماه در سالن شطرنج مجموعه ورزشی شهید بهشتی مشهد آغاز می شود.