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۵ شهریور ۱۳۹۲، ۸:۳۰

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌ مهر - گروه‌‌ ورزشی: برگزاری نشست کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی با مهدی تاج رئیس سازمان لیگ و برگزاری دیدارهای برگشت از مرحله پلی آف رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه پنجم شهریورماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با بیستم شوال سال 1434 هجری قمری و بیست و هفتم اوت سال 2013 میلادی.

- کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی ایران ساعت 12 امروز با حضور در محل سازمان لیگ با مهدی تاج سرپرست این سازمان در خصوص برنامه‌های تیم ملی گفتگو می‌کند.

- دیدارهای برگشت از مرحله پلی آف رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امروز با برگزاری 5 دیدار طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:
* آرسنال انگلستان - فنراغچه ترکیه
* اوستریا وین اتریش - دینامو زاگرب کرواسی
* باسل سوییس - لودوگورتس رازگراد بلغارستان
* لژیا ورشو لهستان - استوا بخارست رومانی
* پائوک تسالونیکی یونان - شالکه صفر چهار آلمان

کد مطلب 2123634

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