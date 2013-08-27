تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه پنجم شهریورماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با بیستم شوال سال 1434 هجری قمری و بیست و هفتم اوت سال 2013 میلادی.

- کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی ایران ساعت 12 امروز با حضور در محل سازمان لیگ با مهدی تاج سرپرست این سازمان در خصوص برنامه‌های تیم ملی گفتگو می‌کند.

- دیدارهای برگشت از مرحله پلی آف رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امروز با برگزاری 5 دیدار طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:

* آرسنال انگلستان - فنراغچه ترکیه

* اوستریا وین اتریش - دینامو زاگرب کرواسی

* باسل سوییس - لودوگورتس رازگراد بلغارستان

* لژیا ورشو لهستان - استوا بخارست رومانی

* پائوک تسالونیکی یونان - شالکه صفر چهار آلمان