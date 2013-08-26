به گزارش خبرگزاری مهر ، محمود منیعی با اعلام این خبر افزود: جشنواره غذا با هدف آگاه سازی و آموزش در حوزه تغذیه در سرای محله خواجه نظام الملک شرقی ب برگزار می شود.

وی افزود: ساکنین این محله می توانند با حضور و همراه آوردن نمونه طبخ خود در این جشنواره یاد شده شرکت کنند.

معاون شهردار منطقه 7 اضافه کرد: شرکت کنندگان در صورت رتبه آوردن و حدنصاب لازم با توجه به اولویت اول بهداشت و سلامت اولویت دوم طعم و مزه و اولویت سوم زیبایی و تزیین از جوایز ارزشمندی بهره مند می شوند.

به گفته منیعی ، در قالب برگزاری این جشنواره کارشناسان تغذیه نیز اطلاعاتی درباره تغذیه سالم به شرکندگان ارائه می دهند.

معاون اجتماعی فرهنگی منطقه 7 خاطرنشان کرد:همه اهالی محله برای شرکت در این جشنواره از طریق اطلاع رسانی در مساجد و معابر محله دعوت شده اند.