امین میری کارگردان نمایش "احساس آبی مرگ" درباره اختصاص عواید اجرای خیریه این نمایش به کانون اصلاح و تربیت به خبرنگار مهر گفت: طی تماسی که با مدیر کانون اصلاح و تربیت داشتم خبردار شدم تعدادی از نوجوانان بزهکاری که در کانون به سر می بردند با مبلغی که از اجرای خیریه این نمایش توسط مردم خیر جمع‌آوری شده بود، آزاد شدند. البته تعدادی دیگر هم قرار است به زودی آزاد شوند که بالای 10 نفر هستند.

وی افزود: مبلغی که در اجراهای خیریه این نمایش جمع شد شامل 61 میلیون و 500 هزار تومان، مبلغ 1000 دلار و یک ربع سکه بود که تمام اینها به حساب کانون اصلاح و تربیت واریز شد. البته این مبالغ مازاد بر مقدار پولی بود که ما می خواستیم برای نجات جان یک جوان محکوم به اعدام جمع آوری کنیم که مبلغ جمع آوری شده برای این جوان نیز همانطور که قبلا هم گفته ام به امانت نزد وکلای وی گذاشته شده تا در زمان لازم در اختیار خانواده ای که عزیزشان را از دست داده اند، قرار گیرد.

این کارگردان متذکر شد: البته باید اعلام کنم شماره حسابی که برای دریافت کمک های نقدی مشخص شده بود مسدود شده چون مبلغ مورد نظر تهیه شده است بنابراین دیگر هموطنان نمی‌توانند پولی به این حساب واریز کنند.

میری با گلایه از برخی حرف و حدیث های پیش آمده در مورد اجراهای خیریه این نمایش و در اختیار قرار ندادن پول‌های جمع آوری شده به کانون اصلاح و تربیت و خانواده جوان محکوم به اعدام از طرف گروه نمایش گفت: ای کاش افرادی که در ظاهر آنقدر دلسوز و پیگیر سرنوشت پول‌های جمع آوری شده هستند و مدام سوال می کنند که این پول ها چه شد، خودشان هم کمی به سرنوشت این جوانان و نوجوانان اهمیت می دادند و حداقل کمی به آنها کمک می کردند.

وی متذکر شد: قطعا من و اعضای گروهم پول دختربچه ای که دستبندش را نزد ما آورده بود تا به این جوان کمک کند و یا پیرمردی که شخصا بین مردم رفته و مقداری پول جمع کرده بود، نمی‌خوریم. محبت و لطف مردم برای ما آنقدر با ارزش است که نخواهم به اتهامات برخی افراد بی‌انصاف اهمیت بدهم اگر هم الان این موضوع را روشن می کنم به خاطر مردم است نه افرادی که به ما تهمت می زنند.

میری یادآور شد: من و گروهم برای این کار یک سال وقت و انرژی و روح و روانمان را گذاشته ایم و هیچ‌گاه هم به فکر منافع شخصی و یا تبلیغ و مطرح شدن نبودیم. اجرای این نمایش تنها به خاطر صداقت و حسن نیت اعضای گروه بوده است. اجرای این نمایش تاثیر زیادی بر جوانان و نوجوانان گذاشته که من از این بابت بسیار خرسندم. در اجرایی که ما در جشنواره تئاتر شمسه داشتیم پسری بعد از اجرا به سراغ من آمد و عنوان کرد که قصد داشته پدرش را بکشد اما با دیدن این نمایش از کار خود پشیمان شده و احساس ندامت کرد. همین اتفاق برای من و اعضای گروه نمایش آنقدر ارزشمند است که دیگر به حرف ها و تهمت ها اهمیت ندهیم. ما پاسخ کارمان را از مردم گرفته‌ایم.

وی ادامه داد: فیلمی که در این نمایش پخش می شود توسط خود من از بچه های بزهکار گرفته شده است و خود من هم همه مصاحبه ها را انجام داده ام. یک سال با بی‌پولی این کار را روی صحنه بردیم اما هرکس فکر می کند ما پولی به جیب زده ایم می‌تواند از ما شکایت کند تا من در دادگاه با اسناد و مدارک جوابش را بدهم.

میری در پایان با اشاره به تعویق افتادن اجرای خیریه این نمایش در شهر اصفهان گفت: اجرای "احساس آبی مرگ" به خاطر پر بودن هتل ها و مشغله برخی اعضای گروه فعلا به تعویق افتاده اما در آینده ای نزدیک حتما این نمایش در شهر اصفهان اجرا خواهد شد. همچنین در اجرای این نمایش و برگزاری اجراهای خیریه، فرهنگسرای ارسباران و معاونت هنری شهرداری تهران بسیار به ما کمک کردند که از آنها سپاسگزارم چون اگر حمایت آنها نبود این نمایش به این شکل اجرا نمی‌شد.

نمایش "احساس آبی مرگ" به دلیل دغدغه‌مندی هنرمندانی جوان نسبت به جامعه خود شکل گرفته است و اثری پژوهشی و مستند در عرصه معضلات اجتماعی و زندگی نوجوانان کانون اصلاح و تربیت به حساب می آید. این اثر به قلم سجاد افشاریان و کارگردانی امین میری پس از یک ‌سال تحقیق و گفتگو با خانواده‌های نوجوانان کانون اصلاح و تربیت، مسئولان و مربیان این محل و خانواده‌های مقتولان نوشته شده و برای نخستین بار در قالب جشنواره تئاتر شمسه زیر نظر حوزه هنری و شهرداری تهران روی صحنه رفت است. این نمایش مدتی قبل اجرای خود را در فرهنگسرای ارسباران به پایان رساند.

بازیگران این نمایش عبارتند از الهام عبدالهی، ابراهیم عزیزی، نسرین نکیسا، مریم نقیبی، سجاد تابش، رویا حسینی، امید سلیمی،نیلوفر سلیمان تاش، مینا کریمی جبلی، سمی مسلمی، مرضیه بدرقه، ساناز پوردشتی، بهنام خرم نیک، آرتین رضوی ،آرش فضلعلی، گلبو فیروزی، آنالی شکوری، زهرا صادقی.

همچنین علیرضا شیری مشاور روانشناس، قاضی مظفری مشاور قضایی، سارا نجیمی مشاور حقوقی و فهیمه حسینی مددکار اجتماعی در تولید این نمایش با گروه همکاری‌ داشتند.