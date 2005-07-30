"ژانگ ييمو" رييس هيأت داوران جشنواره توكيو شد



نمايي از "هزاران مايل سواري تنها"

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، مدير برنامه ريزي بخش مسابقه جشنواره توكيو در مصاحبه مطبوعاتي اخير خود فقط نام پنج فيلم از شانزده فيلم حاضر در بخش مسابقه جايزه بزرگ را اعلام كرد. به گفته چيسكو تاناكا، امسال فيلم هاي "بدرود پرنده سياه" به كارگرداني رابينسن ساواري، "گفتگوهايي با ديگر زنان" ساخته هانس كانوزا و سه فيلم از اسپانيا، آلمان و ايتاليا با يازده فيلم ديگر براي بدست آوردن جايزه اصلي رقابت مي كنند.





ژانگ ييمو در جشنواره كن

از ديگر بخش هاي اصلي جشنواره امسال توكيو مي توان به بخش نمايش هاي ويژه با شركت 22 فيلم اشاره كرد كه تمامي اين فيلم ها در فصل هاي پاييز و زمستان در ژاپن اكران مي شوند. در بخش بادهاي آسيا هم 25 فيلم از كشورهاي آسيايي حضور دارند و در بخش موسوم به چشم ژاپني ده فيلم جديد از فيلمسازان كشور ميزبان به نمايش درمي آيند.

هجدهمين دوره جشنواره بين المللي فيلم توكيو همانند سال گذشته در دو مجتمع سينمايي و تفريحي در مركز توكيو برگزار مي شود. ضمن اينكه امسال بازار فيلم حدود 130 غرفه در اختيار شركت هاي پخش آسيايي قرار داده كه در مقايسه با 82 غرفه سال 2004، شاهد رشدي قابل توجه است. اين جشنواره پس از نه روز برگزاري، با معرفي برگزيدگان به كار خود پايان مي هد.

پيش از اين انتظار مي رفت نخستين نمايش جهاني "هزاران مايل سواري تنها" در بخش مسابقه جشنواره ونيز باشد.

