فاطمه ابراهیمی، دانش آموز هنرمند خوش ذوق سرخه ای در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری سی و یکمین جشنواره هنرهای دستی و تجسمی دانش آموزی كشور، گفت: در رشته نقاشی پاستل پس از مهران میرزایی از کرمان رتبه دوم کشوری به بنده اختصاص داده شد.

این دانش آموز دبیرستان نمونه دولتی عفاف سمنان تصریح کرد: پس از شش ماه کار پاستل با همکاری استاد طیبی توانسته ام کار خوبی ارائه دهم تا باعث سربلندی استان به خصوص شهرستان سرخه که زادگاه من است بشوم.

ابراهیمی با اشاره به اینکه کار نقاشی را دوست دارم و به موسیقی هم اهمیت خاصی می دهم بیان کرد: در زمینه موسیقی گیتار را بیشتر از همه موسیقی ها دوست دارم و یک سال است که می نوازم.

وی افزود: به خاطر معدل خوبم در دبیرستان نمونه دولتی قبول شدم و سال گذشته به این دبیرستان آمدم و دوست دارم در آینده معلم خوبی برای شهر و استان بشوم.

این دانش آموز هنرمند سرخه ای هنر را سرچشمه همه الطافت خداوندی دانست و گفت: هنر به انسان احساس رضایت می دهد و این ها همه از طبیعت گرفته می شود چون هنرمند واقعی خداوند است.

ابراهیمی در خاتمه افزود: سی و یکمین جشنواره هنرهای دستی و تجسمی دانش آموزی كشور به میزبانی شهرستان نیشابور از 26 تا 30 مرداد با رقابت دو هزار و 23 اثر برگزیده در اردوگاه شهید رجایی سالن سیمرغ این شهرستان برگزار شد.