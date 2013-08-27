توسعه و پیشرفت فارس راه طولانی را پیش رو دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه های هفته دولت افزود: شیراز و استان فارس دارای پتانسیل های پیشرفت فراوانی است که متاسفانه تاکنون به آنها توجه ویژه نشده است.

وی ادامه داد: وضعیت امروز شیراز قابل قبول نیست چراکه این شهر باید بیش از گذشته پیشرفت کند و کارهایی که تا به امروز انجام شده باید توسعه یابد.

استاندار فارس با اشاره به اینکه موفقیت های گذشته نباید مانع تلاش بیشتر در این استان شود یادآور شد: موفقیت هایی در استان و شهر شیراز به دست آمده و حرکت های موفقی نیز انجام شده اما نباید به گونه ای رفتار کنیم که نشان از اکتفای ما به این میزان پیشرفت باشد.

صادق عابدین تاکید کرد: از اینکه استان فارس و شهر شیراز دارای آثار تاریخی است خوشحالیم اما باید از این مباحث به خوبی استفاده شود.

وی تصریح کرد: باید مدیریت شهری در شیراز مد نظر قرار گیرد و امیدوارم که شورای چهارم بتواند عقب ماندگی ها را جبران کند.

استاندار فارس با بیان اینکه نقاط قوت و ضعف ها را باید در استان فارس مد نظر قرار داد، گفت: در مدیریت های جدید شهر شیراز باید به نقاط قوت و ضعف ها توجه کرد و از فعالیت های گذشته درس گرفت.

صادق عابدین افزود: باید شهر شیراز و استان را با استانها و کلانشهر های کشور که موفق هستند مقایسه کرد تا بتوانیم نقاط ضعف را مشخص و نسبت به از بین بردن آنها اقدام شود.

سه کارخانه، 14 پروژه برق رسانی و یک مدرسه به مناسبت هفته دولت تاکنون با حضور استاندار فارس افتتاح شده است.