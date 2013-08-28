معرفی 3 نفر برای تصدی روابط عمومی هر وزارتخانه‌ به دولت روحانی

محمد خجستهنیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ما در حوزه روابط عمومی با یک مشکل مواجه هستیم که گرچه در سالهای اخیر اندکی بهبود یافته، اما این بهبودی چشمگیر نیست، در توضیح بیشتر آن گفت: مشکل این است که انتخاب افراد برای پُست مدیریت روابط عمومی وزارتخانهها چندان دقیق و علمی و تخصصی نیست و این مسئله چه در دولت آقای احمدینژاد و چه در دولت آقای خاتمی وجود داشته و تجربه نشان داده که تنها معدودی از افراد بر اساس تخصص و تجربه و توان و سابقهشان در این حوزه انتخاب شدهاند. این افراد یا بر مبنای گرایشهای سیاسی انتخاب میشوند و یا اینکه چون قرار بوده جای دیگری مسئولیتی به عهده بگیرند و حالا این اتفاق نیفتاده، در روابط عمومی منصوب میشوند.
مدیرمسئول پایگاه کاوشگران روابط عمومی افزود: روابط عمومی یک وزارتخانه مبنا و نماد مشروعیت و مقبولیت دولت است و از سوی دیگر یک نهاد مدنی و اجتماعی دوطرفه است؛ بین مردم و حاکمیت، لذا کسانی که به این حوزه میآیند، باید کسانی باشند که ویژگیهایی داشته باشند که بعضاً با یک معاون وزیر متفاوت است و باید فرد شجاعی باشد و مخاطب و کاربر و مشتری وزارتخانه را صاحب حق بداند و از حق مردم به همان اندازه که از حق سازمان دفاع میکند، دفاع کند و در مجموع او باید ویژگیهای تخصصی و همچنین اخلاقی بسیار خاصی داشته باشد.
خجستهنیا اضافه کرد: ما با توجه به سابقهای که از دولتها در این زمینه سراغ داشتیم، از تشکلهای حوزه روابط عمومی از جمله انجمن روابط عمومی ایران و همچنین بزرگان ارتباطی ایران، این طرح را ارائه کردیم که خوشبختانه خیلی هم از آن حمایت شد. بر این اساس تصمیم گرفته شد که در هر حوزه چند نفر از کسانی را که در حوزههای مختلف روابط عمومی اعم از روابط عمومی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، خدماتی و ورزشی، سابقهدار، توانمند و باتجربه هستند، معرفی شوند که برای هر وزارتخانه حداقل 3 نفر از توانمندترین افراد به دولت پیشنهاد شدهاند.
وی با بیان اینکه این اقدام بدون نگاه فراجناحی و جهتگیری سیاسی انجام شده و فهرست مذکور تنها با مد نظر داشتن توانمندی، تخصص و تجربه افراد تهیه و برای هیئت دولت ارسال شده است، گفت: با توجه به شعارهای آقای روحانی مبنی بر حمایت از تشکلهای غیردولتی به خصوص نهادهای علمی غیردولتی، انتظار انجمنهای تخصصی حوزه روابط عمومی این است که دولت از نظرات اینگونه تشکلها حمایت کند.
مدیرمسئول پایگاه کاوشگران روابط عمومی ادامه داد: این تنها یک لیست پیشنهادی است و دولتمردان و وزرا مختاراند که مدیر روابط عمومی خودشان را خودشان انتخاب کنند. به هر حال ما کارنامه این افراد را ضمیمه پیشنهادمان کردهایم و همانطور که اعلام شد برای همه وزارتخانهها و دستگاههای عضو کابینه، افرادی را معرفی کردهایم که آقایان وزرا میتوانند بر اساس این کارنامه دست به انتخاب افراد مدنظر خود برای مدیریت روابط عمومی وزارتخانه متبوعشان بزنند.
خجستهنیا درباره میزان امیدواریاش نسبت به بذل توجه اعضای کابینه به این فهرست هم ضمن اشاره به اهمیت نهاد روابط عمومی در یک وزارتخانه یا سازمان دولتی برای کشور چه از بُعد داخلی چه از بُعد بینالملی گفت: انتظار ما این است که افراد توانمند و با تجربه و تخصص در مدیریت روابط عمومی وزارتخانهها مستقر شوند و این تراژدی که هر کسی را میشد به عنوان مدیر روابط عمومی منصوب کرد، در این دولت تکرار نشود.
