امیر محمودزاده در گفتگو با مهر اظهار داشت: در شهر بیمار انسان سالم نمی‌تواند رشد کند و به تبع آن تفکر خلاقانه و ایده‌پرداز که محصول شهر سالم است ریشه کن می‌شود.

وی با بیان اینکه نبود مدیریت بحران به بدنه محیط زیست و مدیریت شهری آسیب‌های جدی وارد ساخته است، افزود: در این راستا نشستی با مدیران شهری استان اصفهان ترتیب دادیم تا با همفکری و هماهنگی یکدیگر بتوان این معضل را از کلان‌شهر اصفهان حذف نمود.

رئیس پژوهشگاه مهندسي بحران‌هاي طبيعي شاخص پژوه ادامه داد: بدون شک بر هیچ کس پوشیده نیست که خشکسالی زاینده‌‌رود اثرات روحی جبران‌ناپذیری بر عامه مردم این شهر و بوم گذاشته که با ایجاد نگاه جدید در مدیریت بحران شهر اصفهان می‌توان این اثرات را کاهش داد.

وی با انتقاد از عملکرد برخی از مسئولان اصفهان که بدون توجه به تبعات و تاثیرات آینده آن اقدام به برخی از ساخت ‌و سازها یا تخریب برخی اماکن می‌کنند، ادامه داد: به عنوان مثال اقدام به ساخت مترو در شهر اصفهان در حالی انجام گرفت که توجهی به اثرات تخریبی آن بر آثار باستانی شهر نشد.

محمودزاده بهترین راهکار رفع بحران و معضلات شهری اصفهان را پایه‌گذاری اقتصاد دانش‌بنیان دانست و افزود: هدف اصلي اقتصاد دانش محور ايجاد چنین جامعه‌ای است که هم راستا با خلاقيت ونوآوري نقشي فزاينده و مهم در توليد و رشد پايدار ايفا کند.

وی افزود: توانمندي توليدي، مقصدي است كه بي شك از راه دانايي محوري مي گذرد و تنها در حالت افزايش توليد بدون دانش محوري ممكن است و آن بسنده كردن به خام فروشي منابع طبيعي و سرمايه هاي ملي است كه در ظاهر توليد اقتصادي كشور را بالا مي برد، اما استفاده حداكثري از نيروي انساني(شاخص اشتغال) و كيفيت آن(شاخص دانش و مهارت) را تغيير نمي‌دهد.