آغاز ثبت نام نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري مصر و حضور دوباره حسني مبارك

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الاهرام ، بر اساس بيانيه كميسيون انتخابات مصر ، حسني مبارك رئيس جمهوري مصر اولين فردي بود كه نام خود را دراين كميسيون ثبت كرد، نماينده مبارك مدارك شخصي وي را براي ثبت نام به اين كميسيون تقديم كرد، اما حزب الغد تاكيد كرده است ايمن نور رئيس اين حزب اولين فردي بوده است كه دركميسيون انتخابات حضور يافته است.

هفت تن از شخصيت هاي احزاب از جمله ايمن نور رئيس حزب مخالف الغد ، اسامه شلتون رئيس حزب التكافل ، وحيد الاقصري رئيس حزب سوسياليست ، انور عفيفي رئيس حزب مردمي دمكراتيك ، مصطفي حجازي معاون وي ، حلمي الاحرار سالم وطلعت السادات و 8 تن از شخصيت هاي مستقل كه بازرگان مي باشند، نامزدي خود را اعلام كرده اند كه شامل صبري عبدالعزيز ، خالد نورالدين، حامد صديق، عبدالمنعم نون، عبدالمجيد عناني، عبدالمنصف اسماعيل ، محمد موسي و حسام شلتوت مي شوند .

دو حزب التجمع و الناصري از احزاب مخالف مصر نيز پيشتر تصميم خود را مبني بر تحريم انتخابات رياست جمهوري اين كشور اعلام كرده بودند.



همچنين به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت الجزيره ثبت نام درخواست نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري در حالي آغاز شد كه اختلافاتي ميان حزب مخالف الغد و حزب ملي دمكرات حاكم درباره پيشتازي در ثبت نام و بكارگيري نشان هلال در تبليغات انتخاباتي بروز يافت.



بر اساس منابع رسانه اي و حزبي ، ايمن نور صبح روز گذشته اولين كسي بود كه با مدارك خود به كميسيون انتخابات رفت و سمبل هلال را به عنوان شعار و سمبل مبارزات انتخاباتي خود انتخاب كرد اما ساعاتي پس از آن دفتر اطلاع رساني حزب ملي حاكم ( حزب مبارك ) اعلام كرد كه محمد الركوري وكيل حسني مبارك رئيس جمهور مصر اولين كسي بوده است كه نام خود را در كميسيون انتخابات ثبت كرده و سمبل هلال را به عنوان آرم و نشان حزب حاكم انتخاب كرد كه در انتخابات قانونگذاري سابق هم اين آرم را برگزيده بود.



وزارت اطلاع رساني مصر در بيانيه اي اعلام كرد كه كميسيون انتخابات درخواست نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري را دريافت كرده است و با وجودي كه به ترتيب ثبت نام نامزدها به شكل واضح اشاره نكرده اما نام وكيل مبارك را در راس نامها آورد و پس از آن ايمن نور و ديگر نامزدها را ثبت كرد.



ايمن نور اين مساله را يك رسوايي بين المللي توصيف كرد و تاكيد كرد او اولين نفري بوده كه در مقابل دوربين ها و چشمان ملت ثبت نام كرده است .

وي اعلام كرد سمبل درخت خرما را به عنوان آرم و سمبل مبارزات انتخاباتي خود در صورت اختلاف با حزب ملي حاكم درباره بكارگيري آرم هلال انتخاب خواهد كرد.



ايمن نور بر اهميت فراهم شدن تضمين هايي به اينكه هيچ تقلبي درانتخابات صورت نگيرد و انتخابات به صورت شفاف و مستقل از ابتدا تا انتها برگزار شود، تاكيد كرد .



موضع مخالفان مبارك



احزاب مخالف دولت از اعلام نامزدي حسني مبارك رئيس جمهور مصر براي پنجمين رياست انتقاد كردند و در برنامه هاي اصلاح طلبانه وي ابراز ترديد كردند.

ايمن نور از مطرح ترين رقباي مبارك در انتخابات آتي



ايمن النور رئيس حزب الغد اظهارات مبارك را درباره اصلاحات فاقد اعتبار دانست .



وي اظهار داشت باعث تاسف است كه مبارك اكنون از اصلاح آنچه در طول 24 سال گذشته آن را خراب كرده بود در طي شش سال آينده سخن مي گويد.



جرج اسحاق هماهنگ كننده جنبش مصري براي تغيير موسوم به كفايه سخنان مبارك را درباره تكميل اصلاحات يك وعده قديمي كه اجرا نشده است، توصيف كرد.



وي گفت : جنبش كفايه بار ديگر از دستگاه قضايي مصر درخواست خواهد كرد نتايج تعديل قانون اساسي در مي گذشته را ابطال كند .



اين مسئول جنبش كفايه افزود: انتخابات رياست جمهوري آينده به دليل آنكه بر اساس نتايج همه پرسي ساختگي برگزار مي شود، باطل است.



عبدالمنعم ابوالفتوح عضو دفتر ارشاد در گروه اخوان المسلمين كه فعاليت آن در مصر ممنوع است، اعلام كرد كه اين گروه با مبارك به عنوان يك شخص مخالف نيست بلكه با سياست هاي وي مخالف است و قطعا در انتخابات آينده به مبارك راي نخواهد داد.

اما حسين عبدالرازق ازاعضاي برجسته حزب تجمع كه تصميم خود را براي تحريم انتخابات آينده اعلام كرده است، اعلام داشت كه سياست هاي رئيس جمهوري مصر طي 24 سال گذشته منجر به يك رشته بحران هايي از جمله افزايش ميانگين فقر و گسترش فساد و تداوم حكومت مستبدانه شده است.

