دغدغه های دارنده مدال برنز کشتی جهان/ کشتی گیر 19 ساله به دوبنده تیم ملی بزرگسالان می اندیشد

به گزارش خبرنگار مهر، تيم ملي كشتي آزاد جوانان ايران هفته‌ گذشته با كسب يك مدال طلا، يك نقره و دو برنز در جايگاه سوم رقابت‌هاي قهرماني جهان در كشور بلغارستان قرار گرفت.

این در حالیست که هر دو مدال برنز تيم ملي ايران در اين بازي‌ها را دو آزادكار لرستاني يعني مصطفي قياسي و پيمان ياراحمدي به دست آوردند. اين موفقيت بهانه‌اي شد تا گفتگويي را با پيمان ياراحمدي قهرمان وزن 66كيلوگرم و بروجردي تيم ملي جوانان انجام دهیم.

*خبرگزاری مهر: كشتي را از چه سالي آغاز كردي؟

-پيمان ياراحمدي : از سال 1384كشتي را در بروجرد زير نظر آقاي محسن مرادي شروع كردم و اين روال تا امروز كه در خدمت شما هستم همچنان ادامه دارد.

*متولد چه سالي هستي كه بعد از هشت سال تمرين تازه به تيم ملي جوانان راه پيدا كردي؟

-من متولد 1373 هستم و به دليل علاقه‌اي كه به كشتي داشتم خيلي زود به اين ورزش روي آوردم.

*تا حالا هم فقط با يك مربي كار كردي؟

-بله محسن مرادي تنها مربي من در اين مدت البته در داخل استان بوده است چرا كه در اردوهاي ملي زير نظر مربيان ديگري تمرين كردم.

*پس با اين تفاسير كشتي‌ات را مديون آقای مرادي هستي؟

-من هميشه خودم را شاگرد ايشان مي‌دانم و هرچه دارم از آقای محسن مرادي است.

*در مورد مسابقات قهرماني جهان صحبت كن بازهم يه سومي ديگر، چه شد كه فينال را از دست دادي؟

-در واقع من به كم‌تجربگي خودم باختم نه اين‌كه از حريفم ضعيف‌تر باشم.

*بيشتر توضيح بده!

-شما در نظر بگيريد من در بازي اول يونان، در بازي دوم روسيه، در بازي سوم آمريكا را مغلوب كردم و بازي چهارم من بود كه مقابل حريف گرجستاني كار را واگذار كردم بنابراين نام‌ كشورهايي را كه عنوان كردم خود نشان مي‌دهد كه من چه رقباي قدرتمندي را پشت سرگذاشتم.

در بازي مقابل كشتي‌گير گرجستانی اتفاقا 5 بر 2 جلو بودم و خواستم اختلاف امتياز را بيش‌تر كنم كه روي يك غفلت به پل رفتم و كار از دستم خارج شد. در بازي رده‌بندي نيز حريفي از ژاپن را مغلوب كردم و برنز گرفتم.

*چرا هميشه كشتي‌گيران ما بايد دچار اين اشتباهات شوند؟

-من با اين موضوع هم‌عقيده نيستم. اين ممكن است براي هر كشتي‌گيري شكل بگيرد شما به حسن رنگرز فكر كنيد كه در مسابقات قهرماني جهان در حالي كه 9 بر صفر از حريف خود جلو بود به‌خاطر گرفتن يك امتياز پاياني دچار غفلت و ضربه فني شد. بنابراين اين موضوع فقط براي ما نيست.

*شما سال گذشته نيز برنز گرفتي و شايد امسال همه منتظر مدال طلاي شما بودند؟

- ببينيد من هم براي طلا روي تشك رفتم اما شرايط هميشه مطابق ميل ما رقم نمي‌خورد. مسابقات امسال واقعا در سطح بالايي برگزار شد ضمن اين‌كه ورزش كشتي ديگر در چند كشور خلاصه نمي‌شود به عنوان نمونه ما در سال‌هاي گذشته اصولا اسمي از آلمان در مسابقات كشتي نمي‌شنيديم اما امروزه شاهد ظهور قهرمانان متعدد و صاحب نامي از اين كشور هستيم به هم دليل بايد واقع‌بين باشيم و در مسابقات اين چنين سنگيني انتظار هر اتفاقي را داشته باشيم.

*اردوي بعدي تيم ملي چه زماني خواهد بود؟

-من فعلا تمريناتم را در بروجرد زير نظر محسن مرادي انجام مي‌دهم. در خصوص اردوهاي تيم ملي فعلا چيزي به ما اعلام نشده و تورنمنتي را پيش رو نداريم اما من بايد در هر حالت تمرينات خودم را ادامه دهم و آمادگي هر گونه رقابتي را داشته باشم.

*براي قرار گرفتن در تركيب تيم ملي بزرگسالان برنامه‌اي داري؟

-قطعا تمام هدف من قرار گرفتن در تركيب اصلي تيم ملي بزرگسالان است چرا كه اوج موفقيت تنها در تركيب تيم ملي بزرگسالان شكل مي‌گيرد.

*قبول داري كار بسيار مشكلي پيش رو داري؟

-100 درصد؛ چرا كه كشور ايران مهد كشتي جهان است و در هر وزن مي‌تواند به طور همزمان چند تيم مدعي را راهي رقابت‌ها كند. اين چيزي است كه در مسابقات قهرماني كشور مي‌توانيد آن را به عينه ببينيد.

*سخت‌ترين كار توبراي قرارگيري در تركيب تيم ملي بزرگسالان چيست؟

-سخت‌ترين كار من گذشتن از سد قهرمانان وزن 66 كيلوگرم است.

*يعني چه نام‌هايي؟

-بهترين كشتي‌گير وزن 66كيلوگرم ايران در حال حاضر مهدي تقوي است كه تقريبا رقيبي ندارد. مابقي نفرات تقريبا در يك سطح قرار دارند.

*توانايي بردن تقوي را داري؟

-هيچ كاري نشد ندارد. قطعا با تمرين و ممارست مي‌توانم آقاي تقوي را از سد راه بردارم اما اين‌ها تنها منوط به تمرين، صبر و پشتكار است.

*شرايط تمريني‌ات در بروجرد چگونه است؟

-قبل از اين‌كه در اين مورد صحبت كنم جا دارد از تمامي مردم بروجرد به خاطر حمايت‌هاي معنوي كه در اين مدت به خصوص زمان بازگشت از مسابقات بلغارستان داشتند كمال تشكر را داشته باشم و من خودم را هميشه محتاج دعاي خير مردم مي‌دانم. اما متأسفانه امكانات تمريني در بروجرد بسيار ضعيف است و سالن تمرين استاندارد در اينجا وجود ندارد.

به هر حال بايد قبول كنيم كه قهرمانان ملي بايد ابتدايي‌ترين امكانات را براي تمرين در اختيار داشته باشند. يك سالن تمرين مناسب با تشك استاندارد و سانس تمريني كه مختص قهرمانان باشد و ما بتوانيم تمام تمركزمان را براي تمرين بگذاريم. علاوه بر اين يك پيست مناسب براي تمرينات هوازي و سالن بدنسازي نياز ضروري است كه انتظار دارم برآورده شوند.

*بهترين 66كيلوگرمي را كه الگوي خودت قرار دادي چه كسي است؟

-به نظر من عليرضا دبير نامي است كه هميشه در اين وزن جاودان خواهد ماند.

*درست است كه مي‌گويند كشتي مرام پهلواني را در انسان‌ها تقويت مي‌كند؟

-من به اين موضع باور دارم اما بايد تأكيد كنم كه شخصيت انسان‌هاست كه خيلي چيزها را رقم مي‌زند اما چون اين موضوع ريشه در فرهنگ غني ايران زمين دارد در مملكت ما كاملا صحت دارد.

*صحبت پایانی!

-از تمامي مربياني كه در اين مدت براي من زحمت كشيدند از جمله محسن مرادي و كادر فني تيم ملي شامل آقاي رسول خادم، محمد طلايي، اكبر دو دانگه، مصطفي عليزاده، رضا عظيمي، سرپرست تيم ملي آقاي پرويز عالي و عبداله عزيزپور رئيس هيأت كشتي استان لرستان تشكر و قدرداني مي‌كنم. ضمن اين‌كه هميشه خودم را مديون حمايت‌هاي خانواده‌ام مي‌دانم و از آنها ممنونم.

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گفتگو: وحید کاظمی