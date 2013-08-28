براي يك تبصره نبايد خدمتگزاري تعطيل شود/ مديران به دنبال سهم خواهي از اعتبارات نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، علي محمد آزاد عصر سه شنبه در شوراي اداري شهرستان رزن،عنوان كرد: نبايد براي 50 ميليون تومان بدهي دستگاهي به دستگاهي ديگر مردم تشنه لب بمانند.

براي انتخاب شهرداران شاخص تعيين شود

وي ادامه داد: اعضای شوراهاي شهر وروستا بدون چشم داشتي وارد اين عرصه شده اند وبايد براي انتخاب شهرداران شاخص تعيين شود.

استاندار همدان با اشاره به اينكه شهردار بايد فردي باشد كه بتواند مشكلات مردم را حل كند، اذعان داشت: شهردار انتخابي شوراها متخصص در همه امور باشد.

آزاد عنوان كرد: وضعيت اعتبارات به گونه اي است كه در سال جاري بايد در اموري كه در اولويت هست برنامه ريزي صورت گيرد.

مديران به دنبال سهم خواهي از اعتبارات نباشند

وي با اشاره به اينكه مديران به دنبال سهم خواهي از اعتبارات نباشند، بيان داشت: اولين دغدغه هر دولتي در كشور اشتغال خواهد بود.

استاندار همدان عنوان كرد: اسباب خدمتگزاري بايد فراهم شود و دستگاه ها يكديگر را در خدمت رساني ياري كنند.

آزاد با تاكيد بر اينكه تصميم گيري در نظام اداري از پايين ترين رده به بالا ترين رده ارجاع داده مي شود، ادامه داد: همه كشورهاي اطراف ايران دچار مشكل امنيت هستند.

وي افزود: دشمنان به دنبال نا امن كردن ايران هستند و اين در حالي است كه مشكل امنيت مسئله اساسي كشورهاي همسايه ايران اسلامي است.

استاندار همدان با تاكيد بر اينكه استان همدان رتبه اول امنيت را در بخش امنيت انتظامي در كشور به خود اختصاص داده است، اضافه كرد: در هفته دولت تعدادي از پروژه ها به صورت نمادين افتتاح مي شود.

آزاد اذعان داشت: بايد نگاه كرد كه در 34 سال گذشته چه ميزان وقت براي سازندگي در اختيار داشتيم.

وي با اشاره به اينكه هميشه در كشور مديريت بحران را پيش رو داشتيم، ادامه داد: بخشي از وقت نيروهاي انقلاب در برخورد با نيروهاي ضد انقلاب در اوايل انقلاب گذشت وبا شروع جنگ نيز به ناچار بايد از كشور دفاع مي كرديم.

استاندار همدان اظهار داشت: علي رغم همه اين مشكلات خدمت رساني در انقلاب اسلامي قابل مقايسه با دوران قبل از انقلاب نيست.

آزاد با اشاره به اينكه نبايد خدمات انقلاب را فراموش كرد، بيان داشت: اجازه ايجاد رشته هاي تحصيلات تكميلي به كشورمان در قبل از انقلاب در دانشگاه ها داده نمي شود.

وي ادامه داد: خدمات انقلاب نبايد با فشار دشمن از ياد بروه شود و مديران بايد كارهاي انجام شده را به گوش مردم برسانند.

استاندارهمدان اظهار داشت: خدمات نظام اسلامي بي نظير بوده است و هدف دشمن اين است كه خدمات انقلاب را كمرنگ جلوه دهد.

اگر مسئوليت پذيرفتيد بايد ناز مردم را هم بكشيد

آزاد با تاكيد براينكه يا نبايد خادم مردم شد ويا اگر اين مسئوليت را پذيرفتيد بايد ناز مردم را هم بكشيد، بيان داشت: كلمه خدمتگزار در انقلاب اسلامي به جايگاه خود رسيد.

وي در پايان خطاب به مديران گفت: نبايد با تغييرات ايجاد شده در دولت اين تصور ايجاد شود كه فرصت نيست و كمبود ها نيز زياد است بلكه بايد هميشه پاسخگوي مردم باشيد.