هنرهاي تجسمی در همدان نیازمند توجه مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، هنرهای تجسمی که به آن گاهی هنرهای بصری یا دیداری (visual art) نیز گفته می شود، آن گروه از هنرهای مبتنی بر طرح است که به طور مشخص حس بینایی را مخاطب قرار می‌دهند هنرهایی مانند نقاشی، مجسمه سازی، طراحی، عکاسی، گرافیک، طراحی صنعتی، معماری و طراحی داخلی و همچنین هنرهای مشتق از آنها در زمره هنرهای تجسمی محسوب می‌شوند، هر چند که این تقسیم بندی چندان محکم نیست در کاربرد کنونی، هنرهای تجسمی شامل هنرهای زیبا و هنرهای کاربردی است.

هنرمند تجسمی نیز به فردی اطلاق می‌شود که در زمینه هنرهای زیبا، هنرهای دستی و هنرهای کاربردی فعالیت می کند. معمولا هنرمندان حاصل کار خود را از طریق مکان‌های هنری مانند گالری‌ها، موزه ها، نمایشگاه ها، بی ینال‌ها (دوسالانه‌ها) و حتی حراج های هنری به علاقمندان، هنردوستان و منتقدان هنر ارائه می کنند در همین راستا با یک هنرمند آثار تجسمی همدانی به گفتگو نشستیم.

مصطفی عنابی و متولد شهر همدان از سال 1370 با تبلیغات شهری جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه همدان و در کنار آقای یوسفی کار با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان را آغاز کرده و در این سال‌ها در چند جشنواره تجسمی شرکت کرده است.

وی موفق به کسب مقام‌های متعددی از جمله مقام اول رشته‌ی حجم سازی جشنواره هنرهای تجسمی با موضوع اعتیاد شده و در چند سال اخیر نیز افتخار همکاری در جشنواره‌ی بین‌المللی امام رضا (ع) را با اداره‌ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان داشته‌ است.

عنابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به فعالیت هایی که در این مدت داشته‌ام و علاقه‌ی زیادی که از ابتدا به حجم سازی و هنر مجسمه سازی داشته‌ام، امیدوارم که در این زمینه بتوانم بیشتر فعالیت کنم.

این هنرمند همدانی در پاسخ به این سئوال مهر که وضعیت هنرهای تجسِمی دوران گذشته در مقایسه با زمان حال چگونه است، گفت: به نظرم این یک سؤال جامع است که در چند جمله نمی‌توان بدان پاسخ داد ولی در کل می‌توان گفت که سبک‌های هنری در هر دوره متأثّر از شرایط، اتّفاقات، امکانات، افکار هنرمندان و جامعه بوده که در آثار هر دوره به روشنی قابل رویّت است.

عنابی ادامه داد: به نظر بنده هنرهای تجسمی نسبت به زمان، امکانات و روش‌های نوینی که به وجود می‌آید تغییر می‌کنند ولی هرگز این سبک‌ها یا رشته های هنری جدا از ریشه‌ی و گذشته هنرهای تجسّمی نمی‌توانند به وجود آمده و ادامه‌ی حیات دهند و می‌توان گفت شاخه ای به این درخت تنومند در حال اضافه شدن است.

وی بیان داشت: مسلماً با گسترش تکنولوژی و تبادل نظرات، ابداعات هنری و گاه ترکیب چند ایده جدید، رشته یا سبک جدیدی به دنیای بی انتهای هنر افزوده می‌شود و این ویژگی ذاتی هنر است که همیشه پویاست و هیچ گاه از حرکت باز نمی‌ایستد که در این دوران با ظهور امکانات جدید به سرعت خویش افزوده است.

در امر موفقیت در هنر، تحصیل و تجربه مکمل اند

این تجسمی کار همدان در پاسخ به اینکه تحصیلات دانشگاهی و آکادمیک تا چه اندازه در ارتقا سطح کیفی هنرهای تجسمی موثر است؟ نیز اظهار داشت: تحصیل برای هنرمندان تجسّمی ضروری است و موجب حرکت هدفمند و درست یک هنرمند در راه پیشرفت هنری اوست که البته تجربه عملی نیز در کنار تحصیلات باید مورد توجه قرار گیرد.

عنابی ابراز داشت: انتخاب آگاهانه رشته‌ی هنری مورد علاقه و پشتکار در راه رسیدن به اهداف، چه در تحصیل و چه در تجربه های هنری خود، چون داشتن علاقه و استعداد برای رسیدن به این امر کافی نیست و استمرار در کار هنری اساس موفقیّت آن است و هیچ نقطه پایانی برای کسب تجربه در این زمینه وجود ندارد.

وی در تعریف هنرهای تجسمی نیز گفت: هنر تجسمی، راوی خاموش افکار، احساسات و دغدغه های هنرمند و دنیای اطراف اوست که گاه در یک نقاشی زیبا، گاه در یک حجم سخت، گاه در غالب یک کار گرافیکی و دیگر شاخه های هنرهای تجسّمی جلوه گر می‌شود.

عنابی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که مدتی است با کسالتی مواجه شده‌اید، شرایط کنونی شما در چه وضعیِتی است؟ آیا در روند فعالیت‌های هنری شما در این مدّت تاثیر گزار بوده است؟ نیز بیان داشت: متأسفانه نزدیک به دو سال است که مبتلا به بیماری سرطان بوده و زیر نظر پزشکان مشغول به درمان می‌باشم که عوارض ناشی از مصرف داروهای شیمی درمانی و پرتو درمانی باعث محدود شدن فعالیت‌هایم می‌شود ولی خوشبختانه در مراحل پایانی درمان هستم و انشاالله بزودی مراحل درمان به پایان می‌رسد.