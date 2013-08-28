۶ شهریور ۱۳۹۲، ۹:۰۶

به مناسبت هفته دولت/

بهره برداری از 4 طرح کشاورزی و پرورش طیور در تایباد آغاز شد

تایباد - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد کشاورزی تایباد گفت: بهره برداری از چهار طرح کشاورزی و پرورش طیور در شهر مشهد ریزه این شهرستان به مناسبت هفته دولت آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا زارع سه شنبه شب در مراسم بهره برداری از این طرح ها در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این طرح شامل دو مرغداری 16 هزار قطعه و در زمینی به مساحت 1000متر مربع با اعتباری بالغ بر 340 میلیون تومان در دشت چهار برجی و شهر مشهد ریزه به بهره برداری رسید.

رئیس جهاد کشاورزی تایباد گفت: با راه اندازی این مرغداری ها سالانه 250 تن گوشت مرغ روانه بازار خواهد شد.

زارع بیان کرد: بهره برداری از استخر ذخیره آب کشاورزی به ظرفیت یک هزار و 200 متر مکعب و با اعتباری بالغ بر 45 میلیون تومان واستخر ذخیره آب دوهزار و 500 مترمکعبی با اعتبار بالغ بر 112 میلیون تومان در شهر مشهد ریزه به منظور استفاده از آب آن در کشاورزی و پرورش ماهی و طیور آغاز شد.

در ادامه این مراسم، مسعود مرتضایی، رئیس شبکه بهداشت و درمان تایباد اظهار کرد:خانه بهداشت در زمینی به مساحت 400 مربع که توسط خیر نیکوکار رجبعلی زاده واگذار شده و با زیر بنای 85 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 380 میلیون ریال احداث و به بهره برداری رسید.

رئیس شبکه بهداشت و درمان تایباد افزود: با راه اندازی خانه بهداشت شماره 2 خیرآباد کار آموزش سلامت، انجام سرشماری در روستا،  مراقبت از کودکان و مادران، تنظیم خانواده، واکسیناسیون، درمانهای ساده و انجام کمک های اولیه، ارجع بیمارن به مراکز درمانی ویزیت بیماران در خانه بهداشت توسط پزشک به انجام می رسد.

مرتضایی گفت: با راه اندازی این خانه بهداشت به تعداد یک هزار و 561 نفر خدمات رسانی خواهد شد.

 

