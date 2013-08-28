بهره برداری از 4 طرح کشاورزی و پرورش طیور در تایباد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا زارع سه شنبه شب در مراسم بهره برداری از این طرح ها در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این طرح شامل دو مرغداری 16 هزار قطعه و در زمینی به مساحت 1000متر مربع با اعتباری بالغ بر 340 میلیون تومان در دشت چهار برجی و شهر مشهد ریزه به بهره برداری رسید.

رئیس جهاد کشاورزی تایباد گفت: با راه اندازی این مرغداری ها سالانه 250 تن گوشت مرغ روانه بازار خواهد شد.

زارع بیان کرد: بهره برداری از استخر ذخیره آب کشاورزی به ظرفیت یک هزار و 200 متر مکعب و با اعتباری بالغ بر 45 میلیون تومان واستخر ذخیره آب دوهزار و 500 مترمکعبی با اعتبار بالغ بر 112 میلیون تومان در شهر مشهد ریزه به منظور استفاده از آب آن در کشاورزی و پرورش ماهی و طیور آغاز شد.

در ادامه این مراسم، مسعود مرتضایی، رئیس شبکه بهداشت و درمان تایباد اظهار کرد:خانه بهداشت در زمینی به مساحت 400 مربع که توسط خیر نیکوکار رجبعلی زاده واگذار شده و با زیر بنای 85 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 380 میلیون ریال احداث و به بهره برداری رسید.

رئیس شبکه بهداشت و درمان تایباد افزود: با راه اندازی خانه بهداشت شماره 2 خیرآباد کار آموزش سلامت، انجام سرشماری در روستا، مراقبت از کودکان و مادران، تنظیم خانواده، واکسیناسیون، درمانهای ساده و انجام کمک های اولیه، ارجع بیمارن به مراکز درمانی ویزیت بیماران در خانه بهداشت توسط پزشک به انجام می رسد.

مرتضایی گفت: با راه اندازی این خانه بهداشت به تعداد یک هزار و 561 نفر خدمات رسانی خواهد شد.