به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالکریم مشایخی سه‌شنبه‌شب در جمع مسئولان ستاد بزرگداشت رئیسعلی دلواری اظهار داشت: کمیته علمی و پژوهشی ستاد بزرگداشت رئیسعلی دلواری و روز مبارزه با استعمار برنامه‌های مختلف و متنوعی را برگزار خواهد کرد.

وی افزود: برگزاری نشست علمی و تخصصی در مورد روز ملی مبارزه با استعمار در بوشهر از جمله برنامه‌های کمیته علمی و پژوهشی است که فراخوان مقاله را بدین منظور اعلام کرده‌ایم و تاکنون چکیده 70 مقاله آماده شده است و باز هم بازنگری در این مقالات صورت خواهد گرفت.

مسئول کمیته علمی و پژوهشی ستاد بزرگداشت رئیسعلی دلواری ادامه داد: همچنین یک مستند علمی و تحقیقاتی برای ارائه در این همایش توسط آقای سید حسین شجاع آماده شده است.

وی از تلاش برای ارائه یک خروجی مناسب از این همایش خبر داد و افزود: برنامه شروه‌خوانی در همایش روز 12 شهریورماه خواهیم داشت و همچنین نمایشگاه عکس با موضوع جنگ رئیس‌علی دلواری را برگزار خواهیم کرد.

دکتر مشایخی به برگزاری برنامه تجلیل از خانواده شهید رئیسعلی دلواری اشاره کرد و بیان داشت: همه تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا برنامه‌های این همایش به خوبی برگزار شود.

وی با اشاره به دعوت از چهره‌ها و شخصیت‌های علمی برای حضور در این همایش، خاطرنشان کرد: برنامه تقدیر از مفاخر و اندیشمندان مبارزه با استعمار را خواهیم داشت که مهمانان این برنامه نهایی شده‌اند.

مسئول کمیته علمی و پژوهشی ستاد بزرگداشت رئیسعلی دلواری به اعضای این کمیته اشاره کرد و افزود: بنیاد نخبگان استان بوشهر، دانشگاه خلیج فارس، مرکز اسناد، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و نمایندگی وزارت امور خارجه در استان بوشهر از اعضای این کمیته هستند.